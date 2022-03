Nejvíce diváků se tísní v místech, kde auta projíždějí utvořenými koryty plnými vody. Již po několika minutách je zde trať rozrytá a kluzká. Mezi přihlížejícími je i rodina z Křenovic na Vyškovsku se dvěma malými dětmi. „Nejvíc se mi líbí, jak jezdí přes bahno,“ vypráví nadšeně ani ne pětiletý Lukáš. Je na něm znát, že pohledy na auta pocákaná bahnem si užívá.

Rodina vyrazila do Mokré-Horákova kvůli otci, kterého offroady baví ze všech nejvíce. „Mně by se ale vůbec nelíbilo mít takové auto, až budu velký. To ne. Jen mě baví se dívat,“ říká s vážnou tváří roztomilý chlapec.

Jeho velká zvídavá očka se zastaví na vysokém štíhlém muži scházejícím kopec, který je od hlavy až k patě pokrytý vrstvou hnědého bahna. Pro malého Lukáše je nyní bezpečně největším hrdinou. Jde o pětadvacetiletého Milana Kotvrdu z Kovalovic na Brněnsku. Borce, který projel připravenou dráhu ve vlastnoručně zhotoveném stroji. V otevřené bugině.

Jako jediný ze závodníků tak dokáže bez přehánění snad i zhodnotit, jak vlastně chutná mokrá hlína. „Tohle je můj první offroad závod, zatím jsem se žádného ještě nezúčastnil. Vždycky jsem si jen tak jezdil po polních cestách v místech, kde nejsou žádní lidé, abych je neohrozil,“ překvapuje svojí odpovědí na otázku redaktorku Deníku Rovnost.

Stroj sestavoval za pomoci kamarádů zhruba rok a půl. „Myslím, že teď už bychom to se zkušenostmi zvládli i za tři měsíce,“ usmívá se pod vrstvou bláta mladý muž.

Auta miluje už od základní školy. „Už na střední jsme s kamarády stavěli první auto, byla to Škoda 100. Ale to je slabé, moc nejela. Tahle bugina má přece jen nějaký výkon. Sice nemá pohon na všechna čtyři kola, má ho totiž jen na ta dvě zadní, ale i tak je celkem silná,“ pochvaluje si Kotvrda, jehož auto mělo jeden z nejrychlejších startů.

Pod „kapotou“ se mu ukrývá asi dvě stě koní. „Na váhu má zhruba sedm set čtyřicet kilo. Nejrychleji jsem s ní zatím jel rychlostí sto sedmdesát kilometrů v hodině,“ vyčísluje muž z Kovalovic.

Závody pořádá, podobně jako řadu dalších akcí v bývalém vojenském prostoru, VZA BUNKR - Veřejný zábavní areál Horákov. Nejbližší, vítání jara a farmářské trhy, má být už v sobotu 19. března. „Jsme areál pro celou rodinu. Zabaví se tady skutečně všichni. Od malých až po ty velké. Chybět nebudou ukázky vojenské techniky, prohlídka bunkrů, vyhlídkové lety vrtulníkem, airsoftová střelnice, ale i ukázky tradičních řemesel či velikonoční dílničky,“ láká za pořadatele David Zitterbart.