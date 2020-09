Noční spoje slaví kulatiny. Brněnský unikát už dvacet let vozí cestující od hlavního nádraží do všech městských částí. Má kořeny už ve čtyřicátých letech minulého století.

Unikátní noční doprava v Brně, tzv. rozjezdy. | Foto: Deník / VLP Externista

Dvaadvacet vozů se v noci každou půlhodinu nebo hodinu potká v centru Brna. Na jedenácti linkách rozvezou cestující do všech koutů města. Autobusové spoje fungují od jedenácti v noci do pěti ráno. Letos v září slaví jubileum, před hlavní nádraží zajíždí už dvacet let.