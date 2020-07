Sen nejen sportovních fanoušků z Brna i jižní Moravy o nové aréně, kde se kromě utkání v hokeji, basketbale či volejbale budou odehrávat i koncerty a další akce, se začíná zhmotňovat.

Primátorka Markéta Vaňková včera symbolicky od generálního ředitele Brněnských komunikací Luďka Borového převzala projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. „Je to super. Do nové haly se už těším. Kometa si pořádnou arénu určitě zaslouží a my fanoušci taky. A jestli se to povede a za čtyři roky bude hotová, tak budu mezi prvními diváky hokejového mistrovství světa fandit českým borcům,“ svěřil se Tomáš Doležel, který nevynechá jediný zápas extraligového mistra Komety Brno.

Podle plánu

Podle primátorky pokračuje příprava výstavby nové multifunkční haly podle plánu. „Tři měsíce teď bude trvat, než seženeme patřičná vyjádření asi padesáti státních institucí, které jsou k výstavbě potřeba. Pak požádáme o vydání společného stavebního povolení a pokud vše dobře půjde, tak přípravné práce na stavbě začnou příští rok v lednu,“ nastínila další postup.

Náklady na výstavbu arény by ale podle ní neměly ležet jen na bedrech města, kraje a státu. „V tuto chvíli v této složité ekonomické situaci si dovedeme představit, že stavbu zčásti zaplatí i soukromé zdroje. To nám otevírá nové možnosti,“ uvedla Vaňková.

Podle ní však náklady přesáhnou původní částku jeden a půl miliardy korun. O kolik se zvýší, to nedokázala odhadnout.

Vstup soukromého investora může být podle ekonoma Petra Pelce ze společnosti Cyrrus pro veřejný sektor výhoda, pokud půjde o developera, který má s podobnými stavbami zkušenosti. „Takový investor však bude chtít majetkový podíl, který může časem prodat. Další riziko vidím v tom, že se město, kraj a stát pouští do tak velké investice v nejisté době, kdy může být problém s návratností vložených peněz,“ varoval odborník.

Představitelé města však věří, že v hale pro třináct tisíc diváků se bude v roce 2024 hrát světový šampionát v hokeji. Aréna má získat až třicet variant využití.

Nejen beton

Podle generálního ředitele Brněnských komunikací Luďka Borového nepůjde rozhodně jen o obří kus betonu a asfaltu. „Chceme mít v okolí haly zeleň zalévanou dešťovou vodou, kterou budeme zadržovat a pak využívat i ke splachování toalet a dalšímu technickému použití v zázemí stadionu,“ přiblížil.