Svou stopu na jeho vzniku má však i Brno. Konkrétně Fakulta strojního inženýrství brněnské techniky. Tamní pracovníci měli za úkol upřesnit, jak rozstřik cytostatyk pomocí malého katetru s tryskou na konci vypadá: jak kapičky látky proudí, jakou mají rychlost a jak se chovají po dopadu na tkáň. A na základě toho vyhodnotit, jak se bude sprej v prostředí lidského těla chovat. „Naše Laboratoř sprejů je na podobná měření unikátně vybavená, jako jediná v republice. Pomocí optických systémů umíme laserem změřit každou kapičku roztoku, její velikost, rychlost i směr proudění. Pomocí dalšího měřicího systému pak vidíme, jak sprej vypadá při rozprašování a během dopadu a co se s ním dál děje,“ nastínil Jan Jedelský z Fakulty strojního inženýrství.

Zařízení, díky kterému si pacienti s nádorem pobřišnice z onkologické daně odepíší spoustu bolesti, se nazývá mikroatomizér. A zájem o něj vývojáři evidují již z Turecka, Německa, Švýcarska, Rakouska. „Prioritní jsou dodávky pro české a slovenské kliniky. Zájem a potřeby zahraničí jsou spíše benefitem. Koneckonců i to je vlastně důvod, proč jsme na mikroatomizér již ve fázi vývoje vyobrazili znaky Českého lva,“ vysvětlil již dříve pro Táborský Deník vývojář Radim Skála.

Podle zahraničních zkušeností se metoda zatím jeví jako účinná, přičemž existují i pozorování popisující pozitivní dopad na zpomalení postupu nemoci. „Ano, v některých případech by pacientovi PIPAC život prodloužit mohl. Ale s tímto jsem opatrný. Primárně totiž jde o metodu paliativní. To znamená zkvalitní život, ovšem nevyléčí,“ doplnil Němec.

V principu jde o metodu, kdy lékaři pacientovi laparoskopicky zavedou do břicha zařízení, které v místě rozpráší potřebné množství chemoterapika. „Je to experimentální metoda, která nemá žádnou alternativu. Jde o unikátní možnost, kterou pacientům nabízíme, abychom zmírnili jejich potíže. Pobřišnice je totiž zvláštní v tom, že na rozdíl od jiných dobře prokrvených orgánů na ni příliš nefunguje systémová chemoterapie. Už proto, že nemá vlastní cévní zásobení,“ uvedl onkolog z Masarykova onkologického ústavu Libor Němec.

PIPAC - Princip fungování: malý přístroj zavedený do dutiny břišní v určeném místě rozpráší chemoterapeutikum. - Účinky: úleva od potíží způsobených nádorem. Tzn. od bolesti, úleva od tlaku na trávicí trubici, vývodní cestu močovou a další. - Další možné účinky: prodloužení života. - Druh léčby: paliativní, zkvalitnění života

