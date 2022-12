Nová šance z Brna na brzké odhalení Parkinsona. Lidé využívají chytrý náramek

Čtyřicet let měl Brňan Libor Jaša, když se dozvěděl, že trpí Parkinsonovou chorobou. Vyhlídky na další život byly trpké, postupně měl ztrácet kontrolu nad vlastním tělem. „Říkal jsem si, proč zrovna já,“ vzpomínal před časem. Lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně mu však zavedením elektrody do mozku zvýšili kvalitu prožitých dní natolik, že mohl i sportovat. Bez ní se jen těžko zvládal obléci. Od diagnózy uplynulo už skoro dvacet let.

Unikátní metodou pomáhají lidem s Parkinsonovou chorobou moravští neurochirurgové. Ilustrační foto. | Foto: archiv FN Olomouc

S dalším nástrojem v boji proti této momentálně nevyléčitelné nemoci přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Vyvinuli náramek, který upozorní na riziko vzniku Parkinsonovy choroby. Náramek dokáže odhalit, zda jeho nositel netrpí poruchami spánku. „Společně s neurology z Fakultní nemocnice u svaté Anny a CEITECem Masarykovy univerzity jsme zkoumali první příznaky Parkinsonovy choroby. Postup je velmi pomalý – než se nemoc plně projeví například typickým třesem rukou, trvá to i deset let. Jedním z úplně prvotních příznaků jsou však poruchy spánku – neklid, otáčení, pohyb či časté probouzení,“ vysvětlil vedoucí projektu Radim Burget z brněnské techniky. Slivovici podepsal i Polívka, dražba pomůže Mikulášovi s obrnou také v Brně Trable běžně odhaluje pobyt ve spánkové laboratoři. Jenže ty jsou zaplněné a přístup do nich problematický. Náramek z dílny brněnských vědců má však přístup k laboratorním datům, která srovnává s vlastními daty pomocí umělé inteligence. „Přesnost náramku je ve srovnání se spánkovou laboratoří velmi dobrá – dosáhli jsme na sedmaosmdesáti procent,“ informoval Burget. Údaje náramek získává díky zabudovaným chytrým senzorům. Ty v noci vyhodnocují pohyb a natáčení pacientovy ruku nebo měří tep a odhadují, v jakém rozpoložení se člověk nachází. Zařízení otestovali pacienti ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, Olomouci a v sociálním zařízení Samariter Bund v Rakousku. Nyní je již v běžném provozu. „Spolupracujeme i s praktickými lékaři a pečovatelskými domovy. Člověk dostane zapůjčený náramek, který nosí během noci po celý týden. Pak jej zanese zpět k lékaři a ten získaná data nahraje do systému. Námi vytvořená umělá inteligence se pokusí v křivkách odhalit potenciálně rizikové faktory. A pokud vyhodnotí, že je v datech nějaká odchylka, dostane pacient žádanku do spánkové laboratoře, kde jej vyšetří přesněji,“ doplnil Burget. Cyklista zemřel po srážce s dodávkou v Brně, řidička mu zřejmě nedala přednost Parkinsonova choroba je neléčitelné onemocnění mozku, které se rozvíjí dlouhá léta. Projevuje se ztrátou čichu, depresí, zácpou, nadměrným pocením nebo sny tak živými, že člověka ze spaní budí vlastní křik. „Pak je to zpomalenost a neobratnost. Příznačný třas se projevuje asi u osmdesáti procent nemocných,“ popsal specialista ze svatoanenského Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus Marek Baláž. Chorobu a s ní spojené problémy s pohybem způsobuje nadměrná ztráta mozkových buněk produkujících látku dopamin. Pacientům s Parkinsonem se nejprve podávají léky, které hladinu dopaminu stabilizují. Novější metody zpomalení onemocnění fungují na principu zavedení elektrod do mozku. Nemoc se nejčastěji projevuje mezi pětapadesátým a pětašedesátým rokem života. Přibližně deset procent pacientů onemocní touto chorobou před čtyřicátým rokem svého věku.

