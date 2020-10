Vláda omezí také pohyb a kontakt s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. S výjimkou členů domácností mohou chodit pouze ve dvou.

Ceduli s nápisem zavřeno vyvěsí ve své prodejně kol a sportovního vybavení od čtvrtka třeba Zdeněk Novák z Blanska. Hlavní sezonu má sice za sebou, ale i tak přijde o část tržeb. „V tuto chvíli pro mě není omezení provozu likvidační. Hospodští nebo podnikatelé v gastronomii jsou na tom podstatně hůř. Úředníci ovšem zůstanou na svém. Moc se mi nelíbí hospodaření současné vlády. Pro příští generaci tu zůstane obrovský dluh, který bude splácet kdo? Když je krize, měli by si všichni utáhnout opasky a šetřit na všech frontách. Ne rozhazovat,“ řekl muž.

Kateřina Kořalková má tři syny. Ve středu s nimi narychlo vyrazila před zavřením obchodů pro zimní boty. „Boty pro děti si po internetu kupovat netroufám. Musejí si je vyzkoušet. Zima je za dveřmi, tak pro ně raději ještě rychle sjedeme,“ řekla žena.

Vládní omezení pohybu se nelíbí Brňanovi Michalovi Strouhalovi. „Není dobré, pokud teď všichni budeme zavření doma. Různé nemoci jsou tady s lidstvem od nepaměti, a ano, vždy se na ně i umíralo. Ale společnost nejlépe získávala imunitu, když ty nemoci prodělala. Jsem zastáncem přístupu být hodně venku, cvičit, starat se o své tělo, ale i setkávat se s lidmi, což je to nejlepší, co můžeme pro své zdraví udělat," zmínil Strouhal.

S většinou aktuálních vládních opatření nesouhlasí. „Podporuji taková, která například ochrání staré lidi, ale většina nařízení je postavená na hlavu. Kromě toho jimi vláda zničí celé rodiny, když lidem sebere práci a přivede je do situace, kdy nebudou mít co jíst. Třeba my s bratrem Martinem provozujeme tělocvičnu. Taková zařízení vláda zavírá jako první, a otevírá jako poslední, takže nás to dostává do hrozné situace. Museli jsme už sáhnout do svých osobních peněžních rezerv, protože vládní kompenzace nám nezaplatí ani polovinu nájmu za tělocvičnu," rozzlobilo Strouhala.

Na pozdější termín začali přeobjednávat zákazníky například v kadeřnictví ve Znojmě v Husitské ulici. „Zavření provozovny právě konzultujeme s vedením firmy. Je jasné, že budeme muset zavřít, ale ladíme detaily,“ uvedla vedoucí znojemského Hair Salonu Image Alena Ondrová.

Kadeřnictví má tři zaměstnance, kteří musí zůstat doma. „Pokud to potrvá avizovaných čtrnáct dní, dá se to vydržet, ale spíš máme obavy, aby to nebylo déle,“ komentovala Ondrová.

S velkým nádechem a výdechem komentoval zavření knihkupectví Martin Bůžek z Kyjova. Rodinná firma už nakoupila zásoby knih na Vánoce. „Ve čtvrtek jsme se chystali rozjet i velkou akci Knihománie, která měla odstartovat vánoční trh. Zajistili jsme na ni třicet nových skvělých titulů a dalších novinek. Teď budou ležet na skladě. Navíc nevěříme, že třetího listopadu nám dovolí otevřít,“ neskrýval rozčarování Martin Bůžek mladší.

Jejich Knihkupectví Bůžek a Bůžková nemá žádné zaměstnance, dopady pocítí sami podnikatelé. „Jsme odkázáni na příjem z knihkupectví, teď máme další peníze v novém zboží. Zatím nevím, co bude dál,“ dodal Bůžek mladší.

Vládní opatření zkomplikovala život také majiteli hustopečského Barber Shopu Gallant Ladislavu Kadlecovi. „Abych se přiznal, nečekal jsem, že červenou dostanou i služby. Pokud budu mít zavřeno čtrnáct dní, tak to nějak zvládnu. Ale pokud by to mělo být déle, bude to velký problém," neskrýval rozčarování mladý muž.