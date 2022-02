Desítky minut stáli frontu sportovní nadšenci na právě skončeném Olympijském festivalu v Brně, aby si mohli hodit curlingovým kamenem. O víkendu čekali i tři hodiny. „Byla to paráda. Nikdy by mě nenapadlo, že mě zaujme sport jako curling, klidně bych si jej šla zahrát i po skončení festivalu,“ svěřila se po hodu Miroslava Čurdová. Curling je jedním ze zimních olympijských sportů, který si mohou lidé v Brně vyzkoušet i mimo konání olympijských her. A v plánu je vznik dalších sportovišť.