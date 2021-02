Novinkou například je, že sobotou počínaje odpadá pendlerům povinnost prokazování se vytištěným potvrzením o negativním testu na koronavirus přímo na hranicích.

"Pendleři tak mohou již jen přijet na hranice, absolvovat zde stěr a pokračovat dál v cestě. Nemusejí už čekat deset až patnáct minut na vytištění výsledku testu tak, jak tomu bylo doposud. Výsledek jim přijde přímo do jejich emailových schránek v angličtině či němčině. A takto se následně budou moci prokázat. Nemusejí mít tedy již žádné písemné potvrzení vytištěné na rakouském formuláři. Budeme nyní nastavovat systém tak, aby byl příští týden již plně funkční," popsal Malačka s tím, že v jednání je i možnost odeslání výsledku testu QR kódem.

Dalším z témat byly v Hatích i dlouhé kolony, které se tvořily na výjezdu z republiky. "Ministr Petříček mě informoval o tom, že se spolu s velvyslankyní v Rakousku Ivanou Červenkovou dohodli s dolnorakouskou vládou na posílení personálu na hranicích. Mohu uklidnit, že nyní se již kolony netvoří," tlumočil znojemský starosta.

Řeč se stočila i na požadavek Německa o povinnosti předložení negativních testů na Covid-19 pro řidiče nákladních aut. "Hovoří se o tom, aby řidiči, kteří například pojedou z Maďarska přes Českou republiku do Německa již při vjezdu do tuzemska předložili negativní test. Debatovali jsme s panem ministrem o tom, zda by bylo možné, aby řidiči absolvovali testy i tady či v Rakousku, nebo zda by se případně o testování svých řidičů postaraly přímo firmy," sdělil Malačka.

Tématem hovoru byla také aktuální nařízení ze strany německé vlády, která prakticky znemožnila vstup na území svého státu jiným občanům České republiky než těm, kteří pracují ve zdravotnictví či sociálních službách. "Trošku jsme toto téma také nakousli. Pan ministr mě ubezpečil, že domluva s rakouskou stranou je mnohem lepší než s Německem. Zároveň mě i uklidnil, že ze strany Rakouska zatím něco podobného nehrozí," konstatoval znojemský starosta.