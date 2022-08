Novinka v aqualandu je jak tři tenisové kurty. Příchozí čekají Stěny Everestu

/FOTO/ Návštěvníci se při soutěžení neponoří do vody, vše se odehrává na souši. Novinku pro děti i dospělé zprovoznil Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. Nafouknutý svět čítá deset herních atrakcí, v jeden moment se do něj vejde i 115 návštěvníků. „Rozšířili jsme naši nabídku o další aktivity i pro ty nejmenší návštěvníky. Například část zvaná Hopíkov je pro děti už od tří let. Zábavu si zde najdou i dospělí. Celý svět zabírá plochu 780 metrů čtverečních,“ popisuje ředitel akvaparku Petr Pavlacký. Velikost lze přirovnat ke třem tenisovým kurtům.

Novinka v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách se jmenuje Nafouknutý svět. | Foto: Se souhlasem Aqualandu Moravia