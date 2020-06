Zrušení Vinobraní Deníku Rovnost potvrdil ředitel Besedy František Koudela. „Byli jsme připraveni Vinobraní udělat. Připravený jsem měli kompletní program, technicky bychom vše také zvládli. Ale nejistota pro všechny, kteří jsou na slavnost navázáni byla taková, že jsme se nakonec rozhodli Vinobraní o rok odložit,“ řekl Koudela.

Důvodem zrušení největšího svátku vína v republice jsou podle pořadatelů přetrvávající vládní opatření související s pandemií, která neumožňují akci pořádat. „V současné době je možné pořádat akce do tisíce účastníků, případně do pěti tisíc lidí, avšak rozdělených do oddělených sektorů. Výhled na září tak, jak jej prezentují vládní představitelé, sice může za příznivé epidemiologické situace znamenat zvýšení celkového počtu návštěvníků až na deset tisíc. Avšak zůstává podmínka zachování sektorů a toho, že by lidé mezi jednotlivými sektory, což si v případě vinobraní můžeme představit jako jednotlivé scény, nesměli přecházet. To je pro pořádání Znojemského historické vinobraní nesplnitelné. Nezbývá nám, než letošní vinobraní zrušit,“ vysvětlila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Zrušení akce mrzí snad všechny lidi, kteří se do ní každoročně zapojovali. „Je to škoda. Byli bychom přesto rádi, kdybychom mohli alespoň jeden stánek s vínem otevřít,“ posteskla si například Jana Burešová, která s rodinou každý rok provozovala jeden z oblíbených mázhauzů.



V historii znojemského vinobraní je to teprve druhý zrušený ročník. Poprvé museli pořadatelé vinobraní zrušit v roce 1968 po srpnové invazi sovětských vojsk. V první polovině sedmdesátých let pak vinobraní postupně z politických důvodů zaniklo. Od jeho obnovení v roce 1990 až dosud pořadatelé nevynechali jediný ročník, vinobraní nezastavily povodně, 11. září, ani omezení spojená s šířením jedovatého alkoholu před několika lety.

Nad aktuální informací si lámou hlavu například provozovatelé znojemských hotelů. Největší z nich, Premium hotel, má rezervovaná lůžka díky Vinobraní i rok předem. „Je to citelný zásah do našeho byznysu. Nyní musíme řešit, zda si hosté rezervace ponechají a využijí klidnější situace ve Znojmě v tomto termínu, nebo si pokoje přerezervují na příští rok,“ řekl manažer hotelu Aleš Přepechal.

Rozčarování panuje také mezi velkými i drobnými vinaři. „Je škoda, že k nám tentokrát turisté nepřijedou. Vinobraní je znojemskou značkou. My alespoň v menší míře nabídneme alternativu pro ty, kteří do Znojma přesto, třeba setrvačností, přijedou. V Louckém klášteře pro ně připravíme nabídku vína i burčáku. Zrušení akce je škoda, ale to by opravdu nešlo organizačně zvládnout,“ je přesvědčený šéf známého vinařského podniku Znovín Znojmo Pavel Vajčner.



Doporučující stanovisko vinobraní za současné situace nepořádat přijala také Bezpečnostní rada města Znojma, která zasedala tento týden. Shodli se na tom jednomyslně zástupci města i integrovaných záchranných složek. „Je to smutné, protože jsme se na vinobraní opravdu těšili, ale pro letošek to balíme. Dobrou zprávu ale máme. Našlápnutý program, který jsme měli pro naše návštěvníky připravený, přesouváme na rok 2021. Již zakoupené vstupenky zůstávají i nadále v platnosti, jejich vrácení však bude možné. Věříme, že si příznivci Znojemského historického vinobraní vstupenky ponechají a již nyní začnou plánovat návštěvu na příští září,“ dodal Koudela.

Znojemské historické vinobraní se tedy uskuteční 10. až 12. září 2021. V tomto termínu se návštěvníci mohou těšit na interprety, jako jsou Chinaski, Richard Müller, Mikolas Josef, Lucie Bílá, James Harries a spoustu dalších. Kromě toho návštěvníky Znojma budou čekat tři dny plné zážitků a historické atmosféry tak, jak ji znají.Kdo přesto bude chtít vstupenku zakoupenou na letošní vinobraní vrátit, může tak učinit prostřednictvím sítě Ticketstream, a to elektronicky, nebo na pobočce, kde si permanentku zakoupil.Aktuální informace sledujte na www.znojemskevinobrani.cz nebo na facebooku.Znojemské historické vinobraní, které je největší akcí svého druhu u nás, každoročně navštěvuje osmdesát až devadesát tisíc lidí a nabízí program na třinácti scénách v historickém centru města. Letos se mělo konat ve dnech 11. – 13. září.