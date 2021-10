„V roce 2017 bylo 402 nálezů, o rok později už téměř pět set. V době covidu to bylo zkreslené, protože lidé méně jezdili,“ řekla mluvčí Dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Řidiči často pátrají ve vozech po zapomenutých hračkách nebo plyšácích. Ne vždy bývají úspěšní. „Množství nalezených věcí v našich vozech je velmi proměnlivé. Některé dny neobjevíme nic, jiné dny je to v součtu za všechny vozovny třeba i deset věcí. Často se to nestává, ale někdy cestující přinesou pro řidiče, který věc nalezl a odevzdal, nějakou drobnost jako čokoládu nebo oříšky. Zhruba pětina lidí si zapomenutou věc vyzvedne, spíš ale dražší nálezy typu mobilní telefon. Každou středu se ztráty odváží na brněnský magistrát“ sdělila Tomaštíková.

Na brněnský magistrát se dostává nejvíc ztrát právě z Dopravního podniku a Českých drah. Mezi typickými ztrátami vyčnívá skateboard, křovinořez nebo kleště. „Určitě se počet nálezů každým rokem zvyšuje, vyjma minulého roku, kdy cestovalo míň lidí,“ vysvětlila za Odbor vnitřních věcí Hana Horáková.

Zákonná lhůta pro úschovu nalezených věcí je tři roky. „Po uplynutí jednoho roku je možné, aby si nálezce věc převzal do tzv. držby a nalezenou věc řádně užíval. Po třech letech nález přejde do jeho právoplatného vlastnictví. Nalezené finanční prostředky jsou po třech měsících převedeny na depozitní účet Magistrátu města Brna. Pokud by si majitel přišel pro peníze po třech měsících, budou mu vyplaceny. Nalezené věci jsou po třech letech dle jejich stavu buď zlikvidovány, darovány charitě, nebo v případě hodnotných věcí nabídnuty k odprodeji,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Právě k prodeji ztracených věcí se uchylují i v Břeclavi. V minulosti prodávali například oblek vodníka. „O nákup nalezených věcí je ze strany veřejnosti značný zájem. Především pak o nalezenou funkční elektroniku, jako jsou mobilní telefony, tablety, fotoaparáty apod. Velký zájem je taktéž o kvalitnější jízdní kola. Většinou se prodá padesát až pětasedmdesát procent nabízených věcí,“ prozradila Jana Büchlerová za Městskou policii Břeclav.

Veřejnost si skladování ztracených věcí pochvaluje. „Já sice věci neztrácím, ale je dobře, že se někde nálezy schovávají. Pokud pak někdo ztracené věci prodává, tak se alespoň nevyhodí,“ oznámil Petr Spáčil.

LUKÁŠ SOLAŘ