Budoucí návštěvníci více než šestihektarového prostoru by se tak mohli dočkat odpočinkové zóny kolem rybníka s molem, dětského, workoutového a fotbalového hřiště, ohniště, hruškového sadu i lesoparku. „Zvítězil návrh Jany Dynkové, Marie Kačalové, Johany Kratochvilové, Zuzany Ottové, Kristýny Teskové a Terezy Vaškové,“ informovala v úterý ráno mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Zdroj: Youtube

Do soutěže se zapojilo pět studentských týmů. Slavnostní vyhlášení se konalo v pondělí. Týmy na prvních třech místech dostanou odměnu. Vítězný návrh pochválil i jihomoravský náměstek pro regionální rozvoj Jan Zámečník. „Líbí se mi, jak je komplexní, myslely opravdu na všechno. Na své si tam přijdou děti, sportovci i ti, co hledají klidný relax. Tornádo s sebou vzalo všechny stromy a zůstala po něm jen spoušť. Jsem rád, že se do obce postupně bude vracet zeleň. Místním bych moc přál tak krásný centrální park,“ uvedl Zámečník.

Tento návrh si převezmou další specialisté. Ti se budou zabývat tím, jak jej převést přímo do parku.