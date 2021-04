Rekultivaci již třetí části skládky v Kozlanech na Vyškovsku dokončili pracovníci společnosti Respono. V současnosti již ukládají odpad z téměř stovky obcí a měst do čtvrté a poslední části skládky. „Plynule jsme se tam přesunuli už na přelomu let 2018 až 2019,“ informovala za svozovou společnost Petra Přikrylová.

Skládka v Kozlanech. | Foto: Město Vyškov

Podle kvalifikovaného odhadu počítala firma s možností navážení odpadu na skládku při stávajícím objemu ještě do roku 2035. Nový zákon o odpadech to však omezuje už do roku 2030, odkdy také zakazuje skladování využitelného odpadu.