Do Valtic s ním zamířil břeclavský filmař Jakub Hotař. A podepsal se pod video, které opět udivuje uživatele sociálních sítí, kterým je primárně určeno. Dech beroucí je pak především průlet dronu zámeckou kaplí. „Z předešlých let máme zkušenosti s natáčením v barokním divadle, původně jsem se chtěl opět proletět právě tady. Nicméně kaple taky dopadla naprosto skvěle. V tak krásném prostřední snad ani nejde udělat nehezké video,“ usmívá se Hotař.

Video natáčel teprve minulé úterý. Prohlédnout si ho stihl už i kastelán zámku Richard Svoboda. „Je moc hezky zpracované a zdařilé. Myslím, že pomůže navnadit případné návštěvníky. Pokud ho budeme mít k dispozici, rádi ho využijeme k propagaci. Je totiž důležité hledat rovnováhu právě mezi propagací zámku a tím, abychom lidem neukázali úplně vše,“ zareagoval Svoboda s tím, že barokní zámek uprostřed jihomoravských Valtic skrývá množství dalších krás jak v interiérech, tak i v exteriérech.

Hotařovo jméno stojí hned za několika dalšími videi, která mezi lidmi vzbudila pozornost. Nafilmoval Břeclavské hororové Vánoce v parku u nádraží, interiéry kostela svatého Václava, ale i zchátralého Vranova mlýna. „Každé létání mělo svá specifika. U hororových Vánoc jsem bojoval se světlem a hlavně s chladem, na které jsou baterky dronu velice citlivé. U mlýna zase hrozilo utopení dronu nebo jeho ztráta v nedostupném prostoru,“ srovnává Hotař.

Ve valtickém zámku byl podle jeho slov problém jednoznačný – létání kolem drahého a unikátního inventáře. „Dámy ze zámku, které se mnou chodily a ukazovaly mi jednotlivé exponáty, samozřejmě také zdůrazňovaly jejich důležitost a jedinečnost, což mi na klidu úplně nepřidalo,“ usmívá se spolutvůrce sci-fi komedie BřecLIVE, který je vděčný za příležitost natočit takto výjimečné prostory právě speciálním dronem s FPV brýlemi. Díky nim dron ovládá z pohledu pilota. Brýle mu umožňují v reálném čase sledovat obraz z kamery umístěné na dronu.

Video z dronu podle něj napomůže lidem prohlédnout si daný objekt ze zcela nové perspektivy. „Člověk může na dané místo chodit odmalička a přece ho uchvátí nový pohled na prostor, který mu umožní vidět právě dron. Právě proto drony využíváme. Na co si filmové týmy musely před patnácti lety brát helikoptéru, to nyní jednoduše vyřešíme dronem. Filmový divák to možná ani nezaznamená, ale současná filmová produkce využívá drony naprosto zásadně,“ říká filmař, který se útrobami bývalého lichtenštejnského sídla proletěl během asi hodiny rovnou pětkrát.

Netradiční pohled na barokní památku učaroval i Jihomoravance Anetě Ehrenbergerové, která před lety ve Valticích pracovala. „Vždycky mě fascinovalo, jak úchvatné stavby dokázali naši předci vytvořit. Mám k nim velkou pokoru a ráda nasávám atmosféru historie. Těší mě, že díky tomuto videu mám možnost vidět prostory zámku z jiného úhlu. Obdivuji práci kameramana, protože natočit dronem některé ze záběrů musela být opravdu makačka,“ vyzdvihuje žena.

Do Valtic má v plánu se i v letošní sezoně vypravit. A bude se na co těšit. „Od začátku května chystáme, a snad se to i povede, velkou výstavu Kostičkofest. Jde o výstavu Lega včetně herny pro děti. Obsáhne asi šest místností ve druhém patře zámku,“ láká kastelán Svoboda.