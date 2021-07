Program prvních dvou ohňostrojů představili organizátoři v pondělí. „Jedno z ústředních témat první show je zeď. Je o izolaci člověka, než zeď zboří. Show má název High Hopes, tedy Velké naděje. Druhá show je věnována fantastickému hudebnímu tvůrci Ennio Morriconemu,“ řekl hlavní návrhář letošního ročníku Jaroslav Štolba. Bude to poprvé v historii přehlídky, kdy k ohňostroji zahraje westernová hudba.

Téma dalších soutěžních show, které budou v srpnu, zatím zůstává neodhalené. Pátý nesoutěžní ohňostroj připadne až na září. Podívaná na motivy Harryho Pottera bude věnované všem dětem.

Kromě jiného doprovodného programu se tento rok stane novinkou světelná dronová show nad Kraví horou. „K vidění bude stovka dronů, jejichž let zabezpečí čtyřčlenný tým pilotů,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Dronová show je v plánu na sobotu sedmého srpna, termín se ale může mírně změnit kvůli počasí. Drony vzlétnou celkem dvakrát, poprvé o půl desáté a pak v jedenáct večer.

Ohňostroje stejně jako minulý rok organizátoři letos přesunuli. Kvůli protikoronavirovým opatřením, především pak, aby se lidé příliš neshromažďovali, se akce neuskuteční nad přehradou v Bystrci.

Lidé si světelnou podívanou užijí v centru, kde rozzáří oblohu nad Špilberkem. „Lokalita je bezpečná i v případě, že by byl vyhlášen zákaz vycházení, protože dohlednost na Špilberk je velmi dobrá i z větších vzdáleností,“ uvedl ředitel pořádající společnosti SNIP & CO Jiří Morávek.

Přesun vítají někteří místní, třeba Jitka Kachlíková, která bydlí nedaleko přístaviště. „Nejde jen o ohňostroje, ale celý měsíc každý den až do noci posloucháme kolotoče a podnapilé účastníky. Ohňostroje pro nás už před pár lety ztratily kouzlo, je to pořád dokola. Stačilo by takovou akci pořádat jednou za pět let. Vůbec nechápu, jak se taková akce může konat v blízkosti zoo a lesů. Stačí sledovat domácí mazlíčky, jak jsou z toho všeho vystresovaní. Za přesun jsem ráda,“ sdělila Kachlíková s tím, že ale oceňuje vedení Brna za perfektní organizaci dopravy a úklid hned ráno po ohňostrojích.

Právě negativní dopad na zvířata nejvíce vadí Markétě Kučerové z Bystrce. „Vadí mi také množství lidí, nepořádek. Nejsem zastánce ohňostrojů nikde. Za mě třeba videomapping udělá stejnou radost jako ohňostroj a není tak hlučný a není po něm takový odpad. A je to podle mě neméně zajímavá podívaná,“ poznamenala Markéta Kučerová.

Na přehlídku na přehradě je naopak hrdá Petra Sadílková z Bystrce. „Líbí se mi, že Ignis Brunensis v jiném městě nemají. Bydlím na místě, odkud ohňostroj krásně vidím. Někdy ale ráda zajdu i mezi davy. Je skvělé v létě vidět ohňostroj, jak se odráží od vodní hladiny. Už jen úvodní znělka navodí atmosféru. Opravdu mám přehlídku ráda se vším všudy,“ mínila Sadílková.

Podle ředitele Morávka rozhodne o místě ohňostrojů především epidemiologická situace. „Kouzlo brněnské přehrady bychom rádi znovu oživili. Celý festival připravujeme s variantou nad hradem Špilberk. Přehrada je samozřejmě mnohem lepší a výhodnější lokalita,“ řekl.

Podle některých by ale bylo lepší, kdyby podívaná zůstala v centru. „Myslím, že ohňostroje patří do města. Nelíbí se mi ekologická zátěž, kterou ohňostroje pro přírodu v Bystrci představují. Bydlím na kopci a černý kouř, co se k nám nese po ohňostrojích, je opravdu hrozný. Myslím si, že kdyby se více zveřejňovaly informace o tom, jak ohňostroje škodí nejen ovzduší, ale hlavně zvířatům v přehradě a okolních lesích, tak by se do centra přesunuly trvale,“ řekla obyvatelka Bystrce Jana Burjanková.

Všechny čtyři letošní ohňostroje přiblíží organizátoři přímým přenosem na stránkách lidem z celého světa. Všichni pak na Facebooku budou moct hlasovat o nejlepší ohňostroj. „Odborná porota bude fungovat, ale rozhodující slovo budou mít diváci," řekl Morávek.

Soutěžní ohňostroje:



- sobota 26. června, 22.30

- sobota 3. července, 22.30

- sobota 7. srpna, 22.30

- sobota 14. srpna, 22.30



Závěrečný ohňostroj:



- 11. září, 22.30



Místo nad brněnskou přehradou letos ohňostroje lidé uvidí nad hradem Špilberk.



Novinkou bude dronová show v parku na Kraví hoře. V plánu je na sobotu 7. srpna v 21.30 a v 23.00 hodin.