Podle ornitologa Gaspara Čamlíka se motákům lužním daří nejvíce na Znojemsku a Hodonínsku. „Konkrétně třeba v podhůří Bílých Karpat,“ přiblížil.

Motáci hnízdí v polích, a proto jim každoročně hrozí nebezpečí od zemědělských strojů. Díky aktivní ochraně a oplocení jejich hnízd po domluvě se zemědělci se ale daří ornitologům páry chránit. „Ve většině případů jsme hnízda oplotili, v některých jsme domluvili posun sklizně,“ zmínil Václav Zámečník z České společnosti ornitologické.

Vedoucí Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě na Brněnsku Jaroslav Sedláček potvrdil, že nejčastějším důvodem zranění tohoto dravce je zemědělská technika. „Nebezpečné jsou kombajny a sekačky. A zranění po střetu s autem na silnicích,“ uvedl.

Podle zemědělce Petra Chaloupky ze Svatobořic-Mistřína na Hodonínsku je rozhodující, co motáka v porostu vyruší. „Když mladé vyvede do doby, než sklízíme, je to v pohodě. Horší ale je, když založí hnízdo ve vojtěšce. Pokud zmizí kryt, hnízdo pták opustí, i když nepřijde o vajíčka,“ řekl.