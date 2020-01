Podobně jako na ostatních jižněji položených místech v kraji, kde zatím v letošní zimě vyhlížejí sníh marně. „Konečně to v lese a na polích vypadá trošku jako v zimě. Doteď jsme tady měli jen bláto. Mohlo by připadnout ještě víc sněhu a neroztát,“ řekla ve středu odpoledne v olešnické ulici Dolní Vejpustek při venčení jezevčíka Jerryho Alena Doskočilová.

Podle olešnického starosty Zdeňka Peši se podobná sněhová nadílka jen nad Olešnicí nekonala poprvé. „Je to docela rarita, které však nahrává několik faktorů. Olešnice je v mrazivé kotlině a navíc je u nás skiareál, kde se uměle zasněžuje. Když je nad městem mrznoucí mlha a sněžná děla jedou, dostanou se do atmosféry drobné krystalky ledu. V kombinaci s mlhou a vysokou vlhkostí pak začne sněžit. Ale nesmí foukat. Už se to několikrát opakovalo,“ uvedl Peša.