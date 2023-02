Když mě dovezli z porodnice v Uherském Hradišti do Březolup, kde jsme tenkrát bydleli, stál ve stodole podvozek Tatry 13 a Škoda R4 ve strašném stavu. V dílně se zrovna pracovalo na Fordu Modelu T, kterým všechno začalo. Otec mé matky byl před válkou pošťákem, jednoho dne jej v tom voze zastavil sám Baťa s řidičem a požádal jej, aby ho doprovodil. Proto to auto bylo takovou modlou. Bylo to první auto, někdy kolem roku 1956, které jsem začal skládat. Aut tehdy bylo dost a vášeň byla veliká, postupně jsme v Březolupech zaplnili veterány asi pět stodol.

VIDEO: Historické skvosty značky Škoda. Olympia u Brna je plná krásných veteránů

Sbíráte pouze škodovky, nebo i jiné značky?

Všechna auta, která máme ve sbírce, mi prošla pod rukama. Když jsme se pak stěhovali do dnešního Zlína, tehdejšího Gottwaldova, šlo s námi už sedmdesát aut, teď je jich nespočet. Dnes máme tři patra garáží, skladujeme auta, kde se dá, něco je ve firmě, něco je v expozici. Není to jenom značka Škoda, ale také Alfa Romeo, Bugatti, předchůdce škodovek Laurin & Klement, těch je kolem čtyřiceti. Nicméně nejvíce máme aut značky Mercedes.

Jak s auty kromě půjčování na výstavy nakládáte?

Poskytujeme je třeba na filmování, tak různě. Teď se podílíme na natáčení filmu o Wehrmachtu. Naše auta si filmaři půjčovali do sady filmů, od Četnických humoresek přes Na západní frontě klid až po snímek Zabil jsem Einsteina, pánové. Těch filmů bylo nespočet, třeba za totality se ta auta v podstatě uživila sama. Teď se věnujeme přípravě mercedesu po Reinhardu Heydrichovi, který měl poznávací značku SS-3.

Majitele veteránů čeká nová povinnost. Historické vozy budou muset na STK

Před sebou jste měl technický průkaz z roku 1906 a řidičské oprávnění z roku 1914. Skladujete takové vzácné dokumenty speciálně?

Neskladuji, mám je v bednách, teď je budu třídit. Právě při tom třídění a prohledávání jsem si techničáku a dalších dokumentů všiml, tak jsem je rovnou přinesl ukázat s sebou.

Dostal jste se kvůli svému zájmu někdy do potíží?

Otec jednou dostal na žádost sousedů předvolání na psychiatrické oddělení v Uherském Hradišti a musel absolvovat pohovor, protože byl označen za blázna, co sbírá šrot.