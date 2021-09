/FOTO, VIDEO/ Šinu si to rychlým krokem na Brněnskou přehradu do přístaviště, abych stihla začátek oslavy tři čtvrtě století brněnské lodní dopravy. Už z dálky vidím barevnou balónkovou výzdobu a slyším já chči balónek z úst malého chlapce v tričku s dinosaury. Je sobota a kolem bílé kotvy se už hemží davy lidí. Přes všechny se proderu až k zábradlí. V tom odbíjí jedenáctá hodina dopoledne a nastupují lodní kapitáni. Řadu mužů v pěkných stejnokrojích si okamžitě fotí všichni přihlížející včetně mě.

Dnem otevřených dveří a vyhlídkovými jízdami 11. září 2021 oslavila brněnská lodní doprava na Brněnské přehradě 75 let. | Video: Deník/Gabriela Pirklová

Den otevřených dveří pokračuje proslovem pracovníků brněnského podniku a dalších zainteresovaných lidí. V tom jeden z kapitánů zahlásí, kdo má lístky na první plavbu může na palubu. Dav lidí se okamžitě cpe na lávku spojující břeh a loď, až se tam nachvíli zasekávají. Lodník v pruhovaném tričku tam totiž kontroluje jízdenky. V tom slyším malé dítko, jak se ptá své babičky. Babi, co to tady smrdí? Pohotově mu odpovídá, ale to nic, to jsou ti kapři a společně pokračují směrem do lodi.