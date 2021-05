Ani aprílové počasí s občasným deštěm neodradilo na konci týdne od výšlapu na strmé vápencové svahy Děvínu několik desítek lidí. Mezi dobrovolníky byla i Tereza Runcziková. “Vyrazili jsme vytrhávat boryt na Pálavu poprvé. Je nás tady z firmy GasNet deset. I přes náročný terén si to užíváme. Bereme to jako službu a kompenzaci přírodě,” uvedla.

Akci organizuje Český svaz ochránců přírody ONYX. Podle odborníků je nyní ideální doba na likvidaci borytu. “Lze jej identifikovat podle sytě žlutých kvetoucích růžic. Připomíná řepku,” popsal Jiří Kmet, vedoucí Správy CHKO Pálava.

Boryt patří mezi plevelný druh, historicky jej ale lidé využívali třeba jako modré barvivo na textilie, takzvané nepravé indigo. “Při jeho pěstování v okolí Pálavy došlo k jeho rozšíření až na svahy Děvína. Škodí na přirozených stepních společenstvech,” vysvětlil Kmet. Kvůli němu nerostou rostliny, které jsou vzácné nebo jinak krásné.

Aktuálně zasažená plocha dosahuje více než 23 hektarů. Brigádníky na Děvíně využívají už šestým rokem. “Situace s množstvím borytu se postupně zlepšuje. Přesto předpokládáme, že tyto masivnější akce budeme pořádat ještě několik let,” doplnil vedoucí Správy CHKO Pálava.

Borytu pomáhá změna klimatu

Ochránci přírody rozšiřování borytu na svazích studují. “Vypadá to, že ho podporuje postupná změna klimatu a vysychání území. V minulosti se na svazích pohybovalo i mnoho mufloní zvěře, která napomáhá k šíření,” řekl Kmet.

Semena roznášeli na srsti či mezi spárky a rozrušovali mělkou vrstvu půdy, což borytu svědčilo. K redukci mufloní zvěře na Děvíně již ochránci podnikli konkrétní kroky, výsledky však budou nejspíše patrné až za několik let.

Trhači rostlin jsou často skupiny lidí z různých firem z celé České republiky, kteří zareagovali na výzvu ochránců přírody. Práci na Pálavě berou i jako teambuilding. “Zvládnou to ale i větší děti,“ řekla Ivana Mariánková, vedoucí projektu LIFE SouthMoravia. Ten má za cíl zlepšit do roku 2025 stav biotopů trávníku a lesních stepí sedmi vytipovaných důležitých lokalit. Šest jihomoravských, kromě Děvína je to Stolová hora, Moravský kras, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step, Stránská skála a středočeské Žehuňsko na Nymbursku.