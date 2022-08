To, že to letos v Mikulově bude opravdu žít, dokazují i předprodeje. Podle informací organizátorů se totiž počet prodaných permanentek šplhá k předcovidovým číslům.

Třídenní festival odstartuje v pátek 9. a skončí v neděli 11. září. „Letošní jubilejní ročník je doslova nabitý programem, po předloňské vynucené covidové pauze a loňském ročníku, během kterého se kontrolovala bezinfekčnost, lze říct, že zájem o vstupenky na Pálavské vinobraní, které proběhne bez jakýchkoliv omezení, je letos enormní. Jde vidět, že chuť po kulturních akcích je po rozvolnění stále obrovská a my jsme rádi, že na tradiční Pálavské vinobraní naši pravidelní návštěvníci nezanevřeli i přes navýšení ceny a do Mikulova se opět vrací,“ uvedla Petra Eliášová, ředitelka pořádající společnosti Mikulovská rozvojová.

Atmosféru vinobraní ve městě s vůní jihu si návštěvníci užijí na řadě míst. Program bude rozdělený hned na několika hudebních scénách. „Amfiteátr bude jako vždypatřit současným hudebním hvězdám, jako je Mirai, Aneta Langerová, David Koller, Iné Kafe a další. Na Námětí se představí například ALICE & Dan Bárta, Circus Brothers nebo Melody Gentlemen,“ nalákal PR manažer vinobraní Dominik Ryšánek.

VIDEO: Bohyně vína a obří hrozen, jako symbol úrody. Valtice ovládlo vinobraní

Žít to v Mikulově bude i v méně vytížených lokalitách. „Na horním nádvoří mikulovského zámku to rozpálí Clarinet Factory nebo maďarský Blues Radio Budapest Band. Pozadu nezůstane ani Lormovo náměstí, kde v páteční podvečer vystoupí místní kapela Jazzpetit Q,“ vyjmenoval Ryšánek.

Na své si přijdou i milovníci folkloru. „Vinobraní si nelze představit bez cimbálové muziky, proto se občané i turisté mohou těšit na cimbálové muziky Slovácko, Osminka, Břeclavan, Klaret, Kasanica, Starobřeclavská nebo Píšťalenka,“ informoval za pořadatele PR manažer Mikulovské rozvojové.

Součástí Pálavského vinobraní bude už neodmyslitelně také další ročník Národní soutěže vín mikulovské podoblasti se stovkami vzorků těch nejvybranějších vín. „Bločky k degustaci zakoupí návštěvníci přímo při vstupu do hlavního zámeckého sálu, kde se soutěž celý víkend koná. A pokud zatouží poznat i historii vína či jen zjitit, co obnáší práce a život na vinici, můžete se zúčastnit rodinné soutěže Po stopách vinaře. Ve vinařské městečko se promění také Kapucínská ulice, kde návštěvníky přivítá na pětadvacet vinařů,“ sdělil Ryšánek.

Až do konce srpna mohou využít zájemci o koupi permanentek vstupné za zvýhodněnou cenu tisíc korun na všechny tři dny. Lístky budou k dostání i na místě. A to za dvanáct stovek. Pořídit je lze s předstihem v síti Ticketstream nebo na webových stránkách www.palavske-vinobrani.cz. Děti do 12 let a ZTP/P vstupné neplatí.

Protože si pořadatelé uvědomují i možné těžkosti při shánění ubytování, zajistili pro návštěvníky dvě stanová městečka přímo v centru Mikulova. Další volné ubytovací kapacity pod stan nabízí kemp ATC Merkur v Pasohlávkách. Převážet budou návštěvníky do Mikulova v době konání akce autobusy. „Naše stanová městečka stále hlásí dostupnou kapacitu, proto pokud se turistům nedaří sehnat ubytování, může pro ně být forma stanového městečka dostupnou alternativou,“ poradila Eliášová.