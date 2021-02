Žena ve vsi více než dekádu zapisuje, zda byla ráno rosa, mlha a další jevy. Množství srážek či teploty zaznamenávají přístroje v nedávno zrekonstruované stanici. „Baví mě sledovat vývoj počasí. Ale nepředpovídám, nejsem rosnička. Synové si ze mě dělají legraci, že jsem odborník na včerejší počasí, a nevím, jak bude zítra,“ usmívá se.

Hlas Fridrichové mnozí znají z rádia, každý pátek ráno vstupuje do vysílání s popisem aktuální situace i shrnutím minulých dnů. „Volají mi pak občas známí z druhého konce obce, že doma měli jiné teploty. Vysvětluji jim, že podle odborníků stačí mít třeba srážkoměry pár stovek metrů od sebe a už naměří odlišné hodnoty. U počasí záleží na více faktorech, například jestli jste v dolině, jak fouká nebo jak jdou mraky,“ upozorňuje Fridrichová.

Nedávno Český statistický úřad zpětně zveřejnil teplotní rekordy z jižní Moravy roku 2019, podle nichž padla nejnižší naměřená teplota v kraji právě na stanici v Kobylí. Třicátého ledna tam mělo být minus 16,6 stupňů. To si Fridrichová nevybavuje. „Silné mrazy jsme zažili v prosinci 2012, kdy se teplota po tři dny pohybovala od minus třiadvaceti až do osmadvaceti,“ vzpomněla.

Teplá a vlhká zima

Oproti tomu je letošní zima podle ní i regionálních meteorologů hodně mírná. „Prosinec ve srovnání s normálem hodnotíme jako mimořádně teplý a vlhký. I leden byl teplejší,“ sděluje za brněnskou pobočku ústavu Gražyna Knozová. Podle měření na stanici Brno-Tuřany, která reprezentuje Jihomoravský kraj, průměrná teplota vzduchu dosáhla v prosinci až 2,6 stupňů, letos v lednu činila 0,3 stupně.

Absolutní teploty se v tomto týdnu ještě zvednou. Místy v maximu až k jedenácti stupňům nad nulou. „V úterý se může tvořit slabá ledovka, zejména na Blanensku a Tišnovsku. Nejvyšší odpolední teploty ale dosáhnou na jihozápadě kraje až sedmi stupňů nad nulou,“ informuje brněnský meteorolog Mojmír Martan.

Podle něj se znovu začne pozvolna ochlazovat až po neděli.

Jestli je to náznak dalšího silně teplotně nadprůměrného roku, zatím nelze odhadnout. Ten minulý jím byl, i když odborníci v Jihomoravském kraji vypočítali celorepublikově nejnižší odchylku, a to 1,5 stupně. „Loňský rok byl za sledovaných posledních asi šedesát let pátým nejteplejším s průměrnou roční teplotou 10,9 stupňů,“ upřesňuje Knozová.

Zemědělci s nadějí čekají na naplnění pořekadla únor bílý pole sílí. Zatímco srážky byly podle meteorologů v prvních zimních měsících nadprůměrné, se sněhem už to není valné. V prosinci spadly pouze dva centimetry nového sněhu, v lednu pak jedenáct, což je alespoň blízko dlouhodobému průměru.

Kdo je Květa Fridrichová

Automatická meteorologická stanice v Kobylí na Břeclavsku. Pozorovatelkou počasí je téměř třináct let místní Květa Fridrichová, která sleduje různé jevy jako mlhu či sněžení a všímá si i teplotních výkyvů.Zdroj: Deník / Přemysl SpěvákTřináct let je dobrovolnou pozorovatelkou Českého hydrometeorologického ústavu při automatické stanici v Kobylí na Břeclavsku.

Žena není rosnička, nedělá předpověď počasí, ale sleduje jeho vývoj, zapisuje meteorologické jevy, jako ranní rosu, mlhu, kdy začalo pršet nebo sněžit, a kdy přestalo, zda je zmrzlá půda.

Letošní zima je dle měření nejen v Kobylí v průměru velmi mírná, v pondělí ráno se výjimečně teplota přiblížila k minus deseti stupňům Celsia, Fridrichová si pamatuje i minus osmadvacet z prosince 2012 nebo čtrnáctidenní silné mrazy v lednu 2010.

Na jižní Moravě zaznamenává denní data asi patnáct stanic ve správě meteorologů, kraj reprezentuje ta v Brně-Tuřanech.