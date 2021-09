Žáci některých brněnských základních škol museli přejít na distanční výuku. Při testování se u jednotek z nich potvrdila nákaza koronavirem.

Devětatřicet dětí z brněnské základní ScioŠkoly v Horních Heršpicích se musí od druhého září učit online z jejich domovů. PCR test provedený přímo ve škole tam totiž potvrdil onemocnění covid-19 u jednoho žáka. Podle Renaty Zelenkové distanční výuka funguje výborně, ale jejímu synovi chybí spolužáci. „Mrzí mě to kvůli němu, protože se do školy už těšil. Nevím, proč se po negativních testech nemůžou vrátit zpět do školy,“ dodala.