„Dál je pak budou po stovkách vakcín distribuovat mezi další nemocnice v kraji,“ oznámil ve čtvrtek hejtman Jan Grolich.

Kromě fakultních nemocnic budou očkovat lékaři také v krajských nemocnicích a zřejmě i v obou městských zařízeních v Brně. „Je to předmětem velkých debat. Situace se vyvíjí každou hodinou, ale nyní předpokládáme, že by obě městské nemocnice měly očkovat. V tuto chvíli to ale stoprocentně říct nemůžeme,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Po sobotní první dávce pěti tisíc kusů má následně každý čtvrtek od začátku ledna putovat na jih Moravy deset tisíc vakcín. Jejich počty se budou postupně navyšovat.

Členové krajského krizového štábu se ve čtvrtek dohodli na vytvoření úzkého očkovacího týmu, který dostane očkování na starost. „Složíme ho ze zástupců fakultních i krajských nemocnic, lidí z krajského úřadu, jak z odboru zdravotnictví, tak z odboru sociálních věcí. Povede ho přednosta infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno Petr Husa,“ sdělil Grolich.

První zásilka vakcíny



Fakultní nemocnice Brno dostane 3 tisíce kusů vakcíny.



Fakultní nemocnice u svaté Anny získá 2 tisíce kusů.



Po stovkách kusů je z nich dále rozdělí mezi krajské nemocnice na jihu Moravy.

Spustit speciální informační kampaň vyzývající lidi, aby se nechali naočkovat proti koronaviru, nyní členové krajského krizového štábu neplánují.

„Připravuje se velká centrální kampaň. Počkáme na ni, jenom v případě, že bychom zjistili, že o očkování není zájem, teprve poté budeme dělat kampaň. Věřím, že až se nechají očkovat lékaři nebo pracovníci v sociálních službách, všichni pochopí, že očkování není riziko, ale přínos pro lidi, abychom se covidu zbavili a byli před ním chráněni," řekl Grolich.

Vaňková nevyloučila, že speciální kampaň uvidí lidé v Brně. „Dovedu si představit, že město nějakou informační kampaň udělá i vedle kampaně, která bude z úrovně státu, ale je to předmětem diskusí a příprav," uvedla.