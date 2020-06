Bývalý dlouholetý manažer společnosti A.S.A., která se zabývá nakládáním s odpadem, se stal v červnu 2014 lídrem hnutí ANO do voleb o křeslo brněnského primátora. Na volebním sněmu ho podpořilo 105 ze 114 kandidátů. „Nestál proti němu žádný protikandidát," sdělil tehdejší šéf brněnské organizace Ano Marek Janíček.

Podle politologa Lubomíra Kopečka jako bývalý manažer zapadal do koncepce strany.

Vokřál prohlásil, že udělá vše, aby ANO ve volbách uspělo. „Pro nás bude úspěch, když získáme tolik mandátů, aby se s námi muselo při koaličních jednáních počítat," řekl tehdy Vokřál.

2. Vítězství ve volbách na magistrát

Zdroj: DENÍK/Attila Racek

Dvacet procent lidí hlasovalo v říjnových volbách v roce 2014 pro hnutí ANO v Brně, vítěze voleb. „Netvrdím, že primátorem musím být přímo já, ale budeme rozhodně usilovat o to, aby se primátorem stál někdo od nás," komentoval tehdy lídr hnutí Petr Vokřál.

Druzí skončili sociální demokraté. Tehdejší náměstek primátorky Oliver Pospíšil si dokázal koalici s ANO představit. Hnutí Žít Brno volilo téměř dvanáct procent lidí.

3. Domluva koalice a Vokřálova inaugurace

Zdroj: DENÍK/Attila Racek

Po necelém týdnu od voleb získalo Brno novou koalici. Hnutí ANO se domluvilo s Žít Brno, lidovci a zelenými. Petr Vokřál se stal jako lídr nejsilnějšího ANO novým primátorem. Nahradil sociálního demokrata Romana Onderku, který skončil po osmi letech. „Jednání nebyla jednoduchá, ale byla přátelská. Přímo koaliční smlouvu podepíšeme jednatřicátého října," řekl tehdy Vokřál.

Brněnský politolog Lubomír Kopeček ke vznikající koalici řekl, že je velmi nesourodá. „Je to zvláštní kombinace, která vznikla hlavně díky stávajícímu primátoru Onderkovi. Na komunální úrovni se politické rozdíly nemusí tolik projevit. Ale šance vydržet celé čtyři roky bych viděl menší než u minulé koalice ČSSD a ODS," sdělil.

Vokřálovi se podařilo získat i část hlasů opozice. „Náš klub se rozhodl jednomyslně podpořit kandidáta hnutí ANO Petra Vokřála. ODS vždy respektovala nárok vítěze voleb nominovat svého kanddáta na primátora," prohlásil předseda klubu zastupitelů strany Robert Kerndl.

Vokřál po volbě převzal insignie primátora od tajemníka Pavla Loutockého.

4. Primátor se stává celostátním místopředsedou ANO

Zdroj: DENÍK/Attila Racek

Celostátním místopředsedou ANO se stal Petr Vokřál v únoru 2015. Na pozici řadových místopředsedů byl Vokřál nejúspěšnějším kandidátem, který v prvním kole získal 125 ze 188 odevzdaných hlasů. Deset hlasů bylo neplatných.

Pozici místopředsedy hnutí obhájil v únoru 2017. Získal 173 hlasů.

5. Omluva Němcům za odsun po válce

Zdroj: Deník / Attila Racek

Brněnští zastupitelé se v době, kdy byl Petr Vokřál primátorem, omluvili za poválečný divoký odsun místních německy mluvících obyvatel, při kterém zahynulo asi sedmnáct set lidí. Schválili Deklaraci smíření a společné budoucnosti, ve které město poválečných událostí lituje. „Město Brno upřímně lituje událostí z třicátého května 1945 a dní následujících. Po cestě z Brna mnozí umírali vyčerpáním, někteří byli ozbrojeným doprovodem ubiti či zastřeleni," píše se v deklaraci.

Primátor Vokřál ocenil, že se Brno dokáže historii postavit čelem. „Je to historicky poprvé, kdy zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města, vyjádřilo politování nad pochodem,“ řekl.

6. Marná snaha o holding městských firem

Zdroj: Deník / Racek Attila

Takzvané holdingové uspořádání městských firem plánovalo vedení města Brna v čele s primátorem Vokřálem.

Změna struktury městských společností, jako jsou například dopravní podnik či teplárny, byla součást koaliční smlouvy uskupení hnutí ANO, lidovců, zelených a Žít Brno.

Pokusy o změnu byly nakonec neúspěšné.

7. Koaliční krize a rozšíření stran v čele města

Zdroj: DENÍK/Attila Racek

Krizi v koalici muselo zvládnout vedení Brna v čele s Vokřálem v roce 2016, a to kvůli sporům hnutí ANO s lidovci. Nakonec se muselo obsazení koalice zcela změnit. Řešení krize trvalo zhruba dva měsíce.

Zástupci hnutí ANO, Žít Brno, zelených, lidovců a TOP 09 podepsali v červnu 2016 novou koaliční dohodu. Šlo o největší koalici v novodobé historii Brna. Nováčkem se stalo hnutí TOP 09. Náměstkyni Kláru Liptákovou za lidovce nahradil Petr Hladík. „Na celé věci mě mrzí především měsíce intenzivní práce, které jsme ztratili. Žádné projekty to ale nepřerušilo. Dvě poslední zastupitelstva byla paradoxně nejproduktivnější," zhodnotil tehdy Vokřál.

Poprvé se přitom koaliční smlouva přepisovala už v roce 2015. Na post radního rezignoval Tomáš Kratochvíl. Toho hnutí ANO vyloučilo ze svých řad a plánovalo ho také odvolat z funkce radního kvůli sporu o reorganizaci městských firem. Dřív to ale udělal Kratochvíl sám. „Chci přispět k tomu, aby se v Brně přestalo politikařit a mohlo se pracovat," vysvětlil Kratochvíl.

8. Rezignace na obnovu Lužánek

Zdroj: Deník / Attila Racek

V červnu 2015 oživil fotbalista Petr Švancara brněnské Lužánky velkolepou rozlučkou, na kterou dorazilo až pětatřicet tisíc fanoušků. Po ní to vypadalo, že se Brno konečně dočká nového stadionu.

Rok po jeho velkolepé akci dokonce tehdejší primátor Petr Vokřál a majitel Zbrojovky Václav Bartoněk představili maketu stadionu, který měl stát do roku 2021 a náklady se měly pohybovat kolem jedné a půl miliardy.

Výstavbu však zhatily spory o pozemky s podnikatelem Liborem Procházkou.

9. Song jak Brno

Zdroj: Deník / Attila Racek

"Pohádka to není, ale já chci tančit dál. Tak nechte mě to dokončit a Brno povokřát," rapoval tehdejší primátor Vokřál ve svém předvolebním videu v roce 2018. V něm se rozhodl také zatančit. „Rozhodně nemám v plánu vést nějakou konfrontační kampaň. Byl bych mnohem radši, kdyby se mi podařilo vyvolat pozitivní náladu a úsměv,“ napsal tehdy k příspěvku na svém profilu na facebooku, kde video zveřejnil.

Video vyvolalo spíše rozporuplné reakce, doprovodil ho tehdy i podobně netradiční spot opozičního zastupitele za sociální demokracii Olivera Pospíšila, v němž politik vylézal z kontejneru a s lidmi se bavil o placení za odpad.

Zdroj: Facebook

10. Vyšachování z koalice, ANO v opozici a velké zklamání

Zdroj: Deník / Attila Racek

Nečekané rozuzlení měla jednání o nové koalici v brněnském zastupitelstvu. Od roku 2018 vládne v krajském městě ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Piráti. Vítězné hnutí ANO skončilo v opozici. Výsledek byl o to překvapivější, že ještě pár dní předtím jednaly ODS, KDU-ČSL a ČSSD o koalici právě se zástupci hnutí ANO.

Lídra hnutí Vokřála tehdy nová dohoda zaskočila. „Myslel jsem, že když se na něčem dohodneme, platí to. Samozřejmě že v politice je možné vše, ale také myslím, že žádný podepsaný papír by to nezměnil. Dohody jsou o důvěře. Považuji to za obrovský podraz. Za nás je to velké lidské zklamání, ale v politice se to děje,“ reagoval.

11. Bývalý primátor chce být hejtmanem

Zdroj: Deník / Attila Racek

Vokřál se v únoru stal lídrem kandidátky hnutí ANO do krajských voleb. Současný hejtman Bohumil Šimek je až na čtvrtém místě kandidátky.

Pořadí na prvních deseti místech pak určil právě on. Jako dvojku si vybral místostarostku z Vyškova Karin Šulcovou, na třetím místě je stávající radní pro zdravotnictví Milan Vojta, pětkou je Taťána Malá. „Jako lídr chci mít kolem sebe dobrý tým, v němž se kloubí dravé mládí a zkušenost,“ řekl.

Podle politologa Michala Pinka je Petr Vokřál mediálně známější než Bohumil Šimek.

12. Konec Vokřála v ANO, kvůli napojení hnutí na podsvětí

Zdroj: Deník / Attila Racek

Svůj konec v hnutí ANO oznámil bývalý brněnský primátor a místopředseda celostátní organizace hnutí Vokřál v pondělí. Vadí mu podle jeho slov napojení zrušených brněnských organizací na lidi z podsvětí. Nelíbí se mu ani velrybaření nových členů v buňkách.

Vokřál měl vést hnutí jako lídr kandidátky do podzimních voleb v Jihomoravském kraji. „Odcházím, protože nechci dále spojovat své jméno s osobami, které hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu, a kteří tak ničí dobrou práci kolegů, kterým se podařil již kus dobré práce. Nejsem a nikdy nebudu kariérním politikem,“ zdůvodnil na sociálních sítích.

Podle brněnského politologa Lubomíra Kopečka zůstal Vokřál v ANO 2011 jako jeden z posledních zastánců liberálního směřování hnutí. „Většina z politiků jako Martin Stropnický, Jiří Zlatuška nebo bývalý šéf hnutí v Evropském parlamentu Pavel Telička z hnutí zmizela. Vokřál se k nim hlásil, ale odešel až ve třetí nebo čtvrté řadě,“ uvedl Kopeček.