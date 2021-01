Dosavadní výsledky ukazují, že po průchodu zařízením ve vodě mikroorganismy nerostou ani po šesti měsících, což je prakticky využitelné například v energetice, teplárenství, lázeňství, bazénech či fitness.

„V současné době je kontaminace vod velký problém, ať už mluvíme o vodě odpadní, užitkové nebo pitné. Vody mohou obsahovat například sinice u povrchových vod, splašková voda zase může být kontaminována zbytky léčiv nebo estrogeny z antikoncepce. Čistírny odpadních vod využívají biologický proces čištění a ten ne všechno zvládne odbourat,“ nastínil Pavel Rudolf z Fakulty strojního inženýrství brněnské techniky.

Nová technologie funguje na principu hydrodynamické kavitace, kdy lze pomocí snížení tlaku dosáhnout toho, že se ve vodě začnou objevovat bublinky páry podobně jako při varu. Když se pak bublinky mění zpět na kapalinu, jde o tak dramatický kolaps, že vyzářená tlaková vlna je schopná roztrhat některé mikroorganismy a tím je zneškodnit. Při jevu se navíc dočasně mění chemické složení kapaliny a vzniká peroxid vodíku, který funguje jako dezinfekce.

Voda se tímto způsobem doposud čistila laboratorně v řádech mililitrů až jednotek litrů, jelikož technologii nebylo možné využít ve velkém měřítku. Vědci ze strojní fakulty proto spojili síly s týmem Pavla Sťahela na Masarykově univerzitě a kavitaci doplnili o výboj nízkoteplotního plazmatu. „Zařízení při testech fungovalo dobře i při průtocích tisíce litrů za hodinu. To je v porovnání s předchozím průtokem v řádu nejvýše jednotek litrů opravdový úspěch,“ popsal Sťahel.

Vědci nyní hledají investora, který by chtěl technologii dotáhnout do podoby produktu a uvést ji na trh. Podle Rudolfa je provoz zařízení relativně levný a výrobní náklady by mohly být v řádech desítek až stovek tisíc korun podle velikosti.

Vynález od loňského září chrání český patent a chystá se i podání mezinárodní patentové přihlášky. Ta by měla budoucímu výrobci umožnit technologii chránit v zemích, jejichž trhy vyhodnotí jako klíčové. Vynález byl v prosinci vyhlášen nejlepším projektem Transfera Technology Day 2020.