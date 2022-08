Jeho cesta má navíc charitativní podtext. Cílem projektu Šlapeme pro dobrou věc je vybrat peníze pro nadaci Hope4Kids zabývající se duševním zdravím dětí a pomoci obětem šikany. „V době, kdy byl covid, byla spousta dětí zavřených doma. I z veřejných průzkumů vyplývá, že dochází k nárůstu šikany mezi dětmi a celkové nespokojenosti dětí v životě. Chtěli jsme tím ukázat, že jsme schopní vystoupit z komfortní zóny,“ říká Ticháček.

V úterý, čtvrtý den cesty, byli v Německu a dařilo se jim dobře. V pondělí přespali u jedné rodiny na farmě a výměnou za to přiložili ruku k dílu. I když s pomocí se svým hostitelům museli trochu vnutit.

Za odměnu na ně čekaly dvě pohodlné postele, navíc s večeří a snídaní. Původně doufali přinejlepším v garáž nebo stodolu. „Zastavili jsme, poprosili o vodu a byť nechtěli, abychom jim vypomohli, házeli jsme seno a dělali další farmářské práce. Navečer jsme chtěli vyjet, ale pokazilo se počasí a začalo hodně pršet, a tak jsme poprosili, jestli bychom u nich mohli zůstat přes noc a oni nás nechali spát ve starém domě po rodičích, udělali nám večeři a pozvali nás k rodinnému stolu,“ pochvaluje si cestovatel.

Ticháček připouští, že obejít se bez peněz nebylo od začátku jednoduché. „Než jsme spali na farmě, celý den jsme se ptali třeba na pěti, šesti místech a prosili o jídlo, ale všichni nás odmítli,“ vzpomíná.

Den předtím zase spali na benzince, protože se jim nepodařilo sehnat žádné ubytování. Nakonec se nad oběma vysílenými cyklisty slitoval její manažer. Vyslechl si jejich příběh, pozval je na pivo a nechal je přespat v jednom zákoutí stanice.

Ještě v úterý chtěli oba sportovci překročit hranice Švýcarska a ve středu dorazit do cíle. Na cestě jsou v průměru deset hodin denně a ujedou vzdálenost v řádu stovek kilometrů. Za každý kilometr věnují nadaci peníze. Do sbírky se snaží zapojit i veřejnost. Na sociálních sítích proto žádají své fanoušky, aby se do akce zapojili a přispěli na transparentní účet. Lidé mohou přispět nejen penězi. Přes aplikaci Rozběhejme Česko se podporovatelé mohou zapojit do výzvy a po zaplacení startovného s ostatními sdílet nejen, kolik najezdili na kole, ale i nachodili nebo naběhali. „Chceme tím vyzvat lidi k pohybu,“ vysvětluje Ticháček. Cílem je vybrat okolosto dvaceti tisíc korun.

První rok vyrazili do Chorvatska, ujeli sedm set padesát kilometrů a charitativní organizaci Hope4Kids darovali přes šedesát tisíc. „Dělají různé programy pro děti, které jsou šikanovány nebo pocházejí ze špatného rodinného zázemí. Objíždějí školy a pořádají různé přednášky a cvičení nebo založili aplikaci, kde se děti mohou vyzpovídat a anonymně i neanonymně si napsat o pomoc,“ zdůvodňuje svůj výběr Ticháček.

TEREZA HÁLOVÁ