To nejlepší z rolexek a Apple Watch. Tak brněnští autoři hybridních hodinek s názvem Ad Maiora Rostislav Slovák a Marek Šmarda vesměs popisovali svůj podnikatelský záměr. Na projekt skrze web Kickstarter od lidí vybrali přes pět milionů korun. Nicméně jejich start-up s názvem Leitners Watch zkrachoval a přispěvatelé nedostanou ani hodinky, ani peníze.

Koupelnu podle sebe: opravy za vlastní zrychlí obsazování městských bytů v Brně

Ad Mairoa měly být kombinací luxusních mechanických a chytrých hodinek. Brněnští podnikatelé zároveň slibovali mnohaletou životnost. Ta ve finále skončila ještě před svým začátek. „Přijměte všichni prosím mou upřímnou omluvu. Selhal jsem. Krátce po naší kampani jsme věděli, že bude potřeba dalšího financování k úspěšnému vstupu na trh. Situace na trhu však způsobila časová zdržení a násobné zvýšení cen základních materiálů a mikročipů, což způsobilo znatelný nárůst investice,“ omluvil se v otevřeném dopise Rostislav Sovák.

Zdroj: Youtube

Na hodinky podnikatelé vybrali přes pět milionů korun. Původně přitom potřebovali zhruba jen tři čtvrtě milionu. Jejich projekt podpořilo téměř pět set lidí z celého světa. Řada z nich přispěla částkou přesahující dvanáct tisíc korun. Za což měli na oplátku získat výsledný produkt.

Přírodní led v Brně? Jen milimetry či pár centimetrů. Vstup na něj je nebezpečný

Nestane se tak, pročež mecenáši na Kickstarteru neskrývají rozhořčení a požadují zpět peníze. „Tvůrci projektů jsou povinni splnit všechny odměny za své úspěšné fundraisingové kampaně nebo vrátit peníze všem podporovatelům, jejichž odměnu neplní nebo nemohou splnit. Požaduji plnou náhradu částky svého zástavního práva,“ napsali podporovatelé Denisa Čurdová, Timothy Saise a celá řada dalších.

Vyhozené peníze

Jenže ani peníze se jim podle Slováka nejspíše nevrátí, společnost Leitners Watch je totiž v insolvenci a během insolvenčního řízení patrně nedostojí všem závazkům. „Věřte, že kdyby existovala možnost, vše vám vrátíme, nicméně peníze z crowdfundingu jsme již použili na vývoj hodinek a zavádění jejich výroby. Během insolvenčního procesu mohou být zákazníci označeni jako věřitelé. (…) Pokud jste na straně věřitele, doporučuji přihlásit se do insolvenčního řízení,“ doplnil v dopisu Slovák. Jeho celé znění je k dispozici na www.leitners.watch.

Orel bělohlavý zamířil do Liberce. V brněnské zoo jsou nově ohrožení luňáci

Jako nepravděpodobný vidí návrat peněz všem přispěvatelům i ekonom Petr Pelc. „Takové projekty jsou vždy rizikové. Způsob, jak finance získat zpět, by byl právní cesta. Nicméně vzhledem ke všem okolnostem a nákladům, které se k tomu váží, si nemyslím, že do toho většina lidí půjde. Takže mám obavy, že jsou to vyhozené peníze,“ vysvětlil ekonom.

Další důvod neúspěchu projektu Ad Maiora kromě zvýšených nákladů na vývoj hodinek je dle Slováka rovněž spor s jeho partnerem. „Jsem zakladatelem, nikoliv však jediným společníkem společnosti Leitners Watch. Bohužel, selhal jsem ve snaze dosáhnout u mého obchodního partnera stejného zapálení a nadšení pro náš projekt, jaké mám já. Jeden ze způsobů financování našeho projektu bylo bankovní financování – společník bohužel nesouhlasil se základními požadavky banky. (…) Tým Leitners již neexistuje, jsem nyní už jen já, všichni jsme o zaměstnání již přišli. Budu se snažit vyřídit všechny vaše dotazy a odpovědět jak jen to bude možné, nicméně vás jsou stovky a já jsem sám, ke všemu bojující o svou vlastní finanční stabilitu,“ uzavřel dopis Slovák.