Zkontrolovat, zda cena zboží v regálu odpovídá ceně na pokladně, by si měli zákazníci Penny Marketu. Obchodní řetězec totiž od začátku minulého roku dostal od České obchodní inspekce pokuty za více než šest milionů korun a stal se tak nejvíce pokutovaným řetězcem. Důvodem byly právě nesrovnalosti v cenách.

Prodejna řetězce Penny Market - Ilustrační foto

Nejzávažnější prohřešky přitom inspektoři zjistili na jižní Moravě. Například ve dvou prodejnách v Okružní ulici v Brně a v Brněnské ulici ve Šlapanicích byl během kontrol v dubnu a květnu minulého roku dětský set peřiny s polštářem účtovaný za 759 korun, navzdory tomu, že jeho deklarovaná cena činila 199 dvěkorun. Nakupujícímu tak vznikla škoda za více než pětistovku. Šlapanická prodejna potom ze všech prodejen nejvíce účtovala v neprospěch spotřebitele.

Za to si obchodní řetězec vysloužil letos v březnu pokutu ve výši tři miliony korun, která byla současně nejvyšší pokutou, jakou Česká obchodní inspekce od minulého roku obchodnímu řetězci udělila. Podle Inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj bylo totiž na jaře minulého roku zákazníkům v prodejnách Penny Marketu namarkováno v celkovém součtu o více než dva tisíce korun více. Stalo se tak v jedenácti případech z patnácti kontrolních nákupů. Jiná než cena zavedená do pokladny byla na cenovkách v regálech uvedená u bezmála čtyřiceti výrobků. „Taková frekvence porušení povinnosti správného účtování už svědčí o systémových nedostatcích v provozovnách společnosti Penny Market,“ uvedl ředitel inspektorátu Karel Havlíček ve svém odůvodnění.

Podle obchodního řetězce však nebylo cílem zákazníky klamat. Rozdíly v cenách vznikají v důsledku chyby, přičemž na vině jsou nejrůznější slevové akce. „Jsme řetězec se zdaleka největším počtem více než čtyři sta prodejen na českém trhu. Na každé z nich připravujeme pro naše zákazníky několikrát do týdne speciální cenové nabídky na stovky různých produktů napříč celým sortimentem. Při tak velkém objemu může při přeceňování výrobků dojít k individuálním pochybením,“ sdělil Deníku mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík s tím, že pokud by k takovému pochybení došlo, prodejna by cenu produktu upravila a v případě zaúčtování nesprávné částky rozdíl v ceně zákazníkovi na místě vyrovnala.

Podle ředitele neziskové organizace Kverulant Vojtěcha Razimy je však nižší cena zboží v regálu než na pokladně uvedena záměrně. „Zákazník si toho při markování nevšimne a pokud ano, pokladní se mu omluví, že to špatně zadali do kasy. Zákazník pak může zboží vrátit do regálu, ale mnohdy si s pocitem, že nechce zdržovat, zboží za neférovou cenu koupí," vysvětlil Razima.

Jeho spolek zároveň apeluje na vedení České obchodní inspekce, aby v podobných případech ukládala pokuty na horní hranici stanovené zákonem o ochraně spotřebitele. Horní hranice se pohybuje od pěti set tisíc u méně závažných přestupků až do padesáti milionů korun u těch nejzávažnějších. Spolek argumentuje tím, že velké obchodní řetězce pokuty v jednotkách milionů korun nijak nepocítí.

„V roce 2021 mělo Penny v Česku tržby 42,175 miliardy korun a hospodařilo s čistým ziskem 944 milionů. V roce 2020 byly tržby 42,203 miliardy a zisk 1,047 miliardy korun. Podle judikatury přitom platí, že má-li pokuta za jiný správní delikt naplnit svůj účel z hlediska individuální i generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele,“ nechal se slyšet Razima.

Česká obchodní inspekce udělila obchodním řetězcům od začátku minulého roku osm pokut v částce vyšší než 250 tisíc korun. Celková výše pokut činila 9,7 milionu korun, přičemž polovina udělených sankcí ve výši 6,25 milionu připadla řetězci Penny Market. Kaufland dostal pokuty dvě v celkové výši 2,1 milionu korun. Tesco a Lidl dostali po dvou pokutách do jednoho milionu korun.

V březnu dostal pokutu od České obchodní inspekce také obchodní řetězec Globus. Prohřeškem však nebyla cena, ale téměř desetkrát překročená hodnota oxidační stability, který může způsobit poškození palivového systému auta.