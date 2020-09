/ANKETA/ Téměř o jednu čtvrtinu vzrostl podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny v kraji počet lidí s Alzheimerovou chorobou. Za minulý rok jich evidují 5 478. Kraj tak v celorepublikovém žebříčku s počtem pacientů skončil na druhém místě.

Alzheimerova choroba. Péče o pacienty. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Vědci si stále nejsou jisti, co je příčinou Alzheimerovy choroby. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik této nemoci je věk. Většina pacientů je starších pětašedesáti let. "V některých případech může choroba postihnout i mladší ročníky. Zpravidla to souvisí s výskytem nemoci v rodině. Počet nemocných v republice za posledních pět let vzrostl téměř o jedenáct tisíc. Nemocí trpí více ženy než muži," uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.