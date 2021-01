„Musíme ještě upravit okolí, místo po odstraněných stáncích, dořešit napojení chodníku až k nové budově. Zachvátil nás také koronavirus, kvůli němu je na neurčitou dobu mimo ředitel nádraží,“ řekl v úterý předseda představenstva společnosti ČSAD Brno Holding Antonín Grund. Firmě nádraží patří.

Dodal, celý nádražní areál cestujícím bez omezení otevřou v pondělí. Provoz přitom spustí na všech nástupištích.

Původně měl kompletní nádražní prostor i s novou výpravní budovou podle Grunda začít sloužit cestujícím v prvním lednovém týdnu. Kvůli administrativním záležitostem a dodělávání nového informačního systému následně termín otevření posunuli na polovinu ledna.

Další komplikace spojené s koronavirem si vyžádaly další oddálení zpřístupnění, a to dál do druhé poloviny měsíce. Celou informační kancelář včetně předprodeje totiž krajští hygienici poslali do karantény.

Lidé si na své spoje počkají v nové výpravní budově, kterou najdou v severní části při ulici Zvonařka. „Opravené nádraží je pro cestující skrze ni lépe přístupné. Z budovy navíc vede nový bezbariérový přechod napříč nástupišti, ke kterým je díky němu také lepší přístup," zmínili architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří jsou autory návrhu modernizace nádraží. Středová cesta slouží zároveň jako bezpečnostní retardér pro projíždějící autobusy.

Tmavá střešní konstrukce je po modernizaci minulostí. Stavbaři ji po prvotním vyčištění natřeli výrazně světlejším odstínem barvy. Prostředí nádraží je díky tomu výrazně prosvětlené.

Cestující si musí zvyknout na přečíslovaná nástupiště. Jedničku totiž nově najdou u nové výpravní budovy, dřív byla na zcela opačné straně nádraží.

Nový systém číslování stanovišť má usnadnit orientaci cestujících, někteří dopravci ale kritizují nedostatečné značení změn. „Přečíslovat nádraží a nedat tam ani nějaký tištěný plán, který vyjde na pár tisíc, to je vrchol arogantního přístupu k cestujícím," poznamenal nedávno majitel dopravní firmy United Buses Karel Bílý. Dopravce pro cestující zajišťuje ze Zvonařky spoj do Českých Budějovic.

Náklady na modernizaci nádraží se vyšplhaly na víc než odhadovaných sto milionů korun. S první fází začali dělníci už v listopadu předloňského roku. Zhruba tři čtvrtiny celkových nákladů pokryla evropská dotace.