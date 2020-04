/ANKETA/ Chtěl povzbudit partnerku v nejdůležitější chvíli, zřejmě se to ale nepodaří. Brňan Michal Moudrý je jedním z mužů, kteří plánovali být u porodu svého dítěte. Narodit se má začátkem května. „Nejde ani tak o mě, ale o moji partnerku. Moje přítomnost jí dodá trochu jistoty v tom návalu hormonů. Měla by mít při sobě někoho, komu může důvěřovat, kdo ji podrží za ruku a pomůže,“ vysvětlil. Přítomnost otců na porodních sálech však zakázala vláda.

Otec u porodu. Ilustrační snímek | Foto: Miroslav Kucej

Jde o jedno z opatření proti šíření pandemie koronaviru. „Takto by se do nemocnice mohla dostat nákaza. Samozřejmě mě mrzí, že opatření může někoho osobně zasáhnout, ale musíme to všechno strpět, abychom ochránili nemocnice,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po zveřejnění opatření.