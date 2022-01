Budova Vranova mlýna patří k břeclavskému zámeckému areálu. Dříve bývala jednou z dominant města, nyní však roky chátrá a obývají ji bezdomovci. Mimo provoz je od roku 1950.

Nynějšími majiteli jsou manželé Helena a Ivan Omachlíkovi. Ti se však k informaci o prodeji areálu bývalého lichtenštejnského mlýna ze šestnáctého století vyjádřit odmítli. „Můžete se podívat na stránky katastru nemovitostí a uvidíte. Nebudu vyvracet ani potvrzovat, zda se mlýn prodává. Nevím, mě se neptejte. Více to komentovat nebudu. To je vše,“ sdělil pouze Ivan Omachlík.

Jdenání s kupcem

Redakci Rovnosti se podařilo spojit i s jednatelem společnosti Plus Jaroslavem Skoumalem. „Je zřejmé, že se informace již dostala na veřejnost. Máme už i nějaké reakce na sociálních sítích a podobně. Aniž bychom něco tajili nebo nechtěli sdělit, jsme v situaci, kdy ještě nejsme majiteli. Oficiální zprávu po dohodě s původním majitelem budeme mít k dispozici v pondělí,“ uvedl pouze.

Podle informací Deníku Rovnost by se již zkraje příštího týdne měla konat schůzka mezi vedením města a pravděpodobným novým vlastníkem přímo v areálu Vranova mlýna. K jakému účelu by zchátralý areál měl v budoucnu sloužit, zatím není jasné. „Mám radost z toho, že se snad konečně začne s lokalitou něco dít. Otázka je, jak bude fungovat. Zda půjde o soukromý prostor, nebo jestli bude veřejně přístupná a bude se přes ni moci procházet přes nějaké nádvoří. Každopádně cokoli, co se tam udělá, bude jistě zlepšením oproti stávajícímu stavu,“ okomentoval Šálek.

Vedení města bylo v závěrech opatrnější a v komentářích střídmější. „Vše je nyní ve fázi jednání s potenciálním majitelem. Ještě nic není stoprocentní. Ovšem pokud se prodej podaří, půjde po třiceti letech o zcela zásadní věc. Jednoznačně by to byl krok vpřed k revitalizaci celého okolí zámku,“ řekl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Podobně hovořil i místostarosta Jakub Matuška. Stejně jako starosta Peček i on potvrdil, že zástupce radnice čeká s potenciálním majitelem v nejbližších dnech osobní schůzka. Následovat by zřejmě mělo společné vyjádření. „Vnímáme, že toto místo potřebuje nový impuls. Jsme v kontaktu s kupcem, to je pravda, ovšem celá věc je velice citlivá a čerstvá. Dokud nebudou věci dotažené do konce, nebudeme se k nim vyjadřovat. Platí však, že bych byl stejně jako všichni Břeclavané rád, kdyby se vzhled Vranova mlýna a jeho okolí začal řešit. Každý den jezdím kolem, dívám se na něj a říkám si, že si to zaslouží,“ nechal se slyšet Matuška.

Lidé bez domova

Citlivě je k problematice Vranova mlýna třeba přistupovat především s ohledem na lidi bez domova, kteří opuštěnou chátrající budovu obývají, zdůraznil Matuška. „Zhruba každý měsíc situaci z tohoto pohledu monitorujeme. Před časem jsme dělali velký monitoring v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a víme, že zde lidé bez domova jsou. Jsou jich nižší desítky. Pokud by mělo dojít k demolici mlýna, což my v tuto chvíli nevíme, museli bychom řešit, kam tyto lidi umístit a jak postupovat. Bylo by to komplikované z hlediska lidských osudů,“ připomněl místostarosta.

Areál mlýna je oplocený. Lidé bez domova se do něj přesto bez větších obtíží dostanou. „Bydlím nedaleko na Zámeckém náměstí už od roku 2016. Upřímně, nevnímám lokalitu nijak negativně. Mlýn je přes léto zarostlý a moc jej není vidět. Vím, že tam bezdomovci přebývají, ale žádné problémy s nimi jsem nezachytil a neregistruji. Jen občas vidím, že se z jedné budovy kouří z komína, když si tam zatopí,“ popsal zastupitel Šálek.

Zchátralý areál Vranova mlýna podobně berou i další Břeclavané, s nimiž redakce Deníku Rovnost hovořila. „Za ty roky už ho ani moc nevnímám. Pokud by ale celý areál podzámčí prohlédl, rozhodně bych to uvítala. Myslím, že jde o místo, které má co nabídnout jak místním, tak i turistům,“ reagovala kupříkladu Darina Tesařová.

Vedení Břeclavi si uvědomuje, že okolí zámku, který se nyní radnice postupně snaží opravovat, je lukrativní lokalitou v centru města. Vranův mlýn leží v ochranném pásmu zámku. „Je možné, že budou mít památkáři snahu zachovat alespoň siluetu mlýna, uvidíme. Myslím, že pokud se podaří dát do pořádku Vranův mlýn a třeba i vodní plochu, která vypadá zoufale, mohlo by i v návaznosti na vznikající sídlo ZFP akademie v budově bývalé spořitelny vzniknout skutečně krásné a důstojné místo k relaxaci a procházkám,“ zamyslel se Šálek.

Stejné úvahy měl i Pěček. „Jako město máme připravený projekt i na cestu okolo mlýnského náhonu, chtěli bychom zkulturnit celé Zámecké náměstí. Opravovat se má i dřevěná lávka přes vodu. S Lesy České republiky jsme domluvení, že ještě nyní v zimním období vyčistí mlýnský náhon. No a v neposlední řadě intenzivně pracujeme na opravách zámku. Budeme zkoušet další dotační tituly, nevzdáváme to. Opravovat chceme i podzámčí, především přívody elektřiny a osvětlení. I kvůli kulturním akcím, které se zde konávají. Uvědomujeme si výhodu blízkosti centra a chceme, aby areál kolem zámku byl pěkný, a aby se tady obyvatelé i návštěvníci cítili příjemně,“ dodal starosta.