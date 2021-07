Více v klidu než loni mohou být řidiči mířící v těchto dnech autem na dovolenou do Chorvatska. Před rokem kvůli opravě mostu na I/52 přes novomlýnské nádrže museli místo objíždět přes okolní vesnice.

V pondělí silničáři sice začali s opravou povrchu silnice u hranic s Rakouskem, dopravní komplikace ale neočekávají. „Budeme pracovat vždy v jednom jízdním pruhu ze tří. Řidiči projedou obousměrně bez omezení. Provoz bude jen zpomalený,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Práce mají být hotové do konce července.

V pondělí začala také obyvateli dlouho očekávaná rekonstrukce protihlukové stěny na D2 u Hustopečí na Břeclavsku. Silničářům kvůli ní dokonce před pár lety poslali petici s více než jedenácti sty podpisy.

Letní opravy na dálnicích v kraji:



D1 mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi:

hotová modernizace jízdního pásu na Brno, pokračování modernizace jízdního pásu na Prahu, zprovoznění na podzim



D2 u Hustopečí:

modernizace protihlukové stěny, bude delší i vyšší, konec prací na konci letošního roku



I/52:

oprava povrchu silnice na hranicích s Rakouskem, hotovo do konce července

Když vyjde třeba Ingrid Florusová na dvůr nebo na zahradu, slyší hluk kamionů projíždějících po dálnici. „Ale jsme na tom možná ještě lépe, než lidé, kteří bydlí naproti v panelácích,“ zmínila žena, která byla iniciátorkou petice.

Hluk z dálnice je slyšet i na zahradě Centra volného času Pavučina. „Dálniční stěna totiž v této části úplně chybí,“ řekla Florusová.

V příštích měsících se to změní. Nová protihluková stěna bude dlouhá necelé dva kilometry. „Od pondělí je uzavřený nájezd Hustopeče ve směru na Břeclav a provoz vedený v režimu 2+1,“ informovala Trubelíková. Stavba má být hotová do konce letošního roku. Náklady budou skoro devadesát milionů korun bez daně.

Začátek rekonstrukce vítá také starostka Hana Potměšilová. „Uvidíme, jaký bude podzim a zima. Budeme rádi, když to stihnou do konce roku. Ale už není rozhodující, jestli stavba potrvá o měsíc nebo o dva déle. Hlavně když to bude,“ sdělila.

Pokračuje i modernizace D1 mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi na Brněnsku. „Skončili jsme rekonstrukci jízdního pásu ve směru na Brno a aktuálně modernizujeme jízdní pás ve směru na Prahu,“ uvedl mluvčí státních silničářů Jan Studecký. Úsek zprovozní na podzim.