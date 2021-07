Čeští reprezentanti v travním lyžování mají za sebou úspěšnou generálku na domácí světový šampionát. První červencový víkend vybojovali na Světovém poháru v Předklášteří čtyři medaile. Závodník Martin Barták ukončil ve svém oblíbeném obřím slalomu čekání na první letošní vítězství.

Travní lyžař Martin Barták ovládl v Předklášteří obří slalom. | Foto: Travní lyžování/Radek Miča

“Jsem rád, že to konečně vyšlo. Snad to nebude naposledy,” smál se v cíli Martin Barták, který stál v této sezoně už třikrát na stupních vítězů, ale triumf v nejvyšší soutěži mu zatím chyběl. “Určitě mi pomohlo, že jsme v Předklášteří dost trénovali. Špička je hodně vyrovnaná a věděl jsem, že si nemůžu dovolit udělat chybu. Naštěstí se to povedlo. Mám tady obřák rád,” dodal průběžně druhý muž hodnocení Světového poháru. Nejlepší pětku navíc uzavřel další Čech Jan Borák, pro kterého je páté místo kariérním maximem v této disciplíně.