Na místě jsou i Babišovi odpůrci. I kvůli nim a jejich skandování není Babišovo řečnění slyšet dál než do předních řad lidí.

Minulý týden Babiš zavítal do Liberce či do Jablonce nad Nisou, davy příznivců, ale také odpůrců, ho vítaly rovněž v Děčíně a Benešově. „Jsem voličkou pana Babiše a chci ho vidět naživo. Myslím, že to bude jiné než v televizi,“ těšila se na osobní setkání například Blažena Přibilová z Benešova.

VIDEO: Tohle mě opravdu bere. Generál Pavel zastavil v Brně dopravu

Druhý prezidentský kandidát Petr Pavel Brno navštívil už v pátek. Generál ke svým příznivcům promluvil na malém náměstí před Janáčkovým divadlem. Aplaudovalo mu bezmála deset tisíc lidí, odpůrci byli v menšině.

