Čistá, ale oproti minulým letům poměrně studená. Tak hodnotí vodu v jihomoravských přehradách milovníci přírodního koupání i hygienici. Od začátku příštího týdne se má začít voda ohřívat, teplota vzduchu se totiž podle předpovědí počasí přiblíží třicítce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Právě to taky zřejmě přiláká lidi na břehy Brněnské přehrady. Tam sice voda měla tento týden podle hygieniků jedničkovou kvalitu, ale teplotu jen mezi sedmnácti až devatenácti stupni. „Méně zkušeného plavce může překvapit i to, že v některých místech narazí na mnohem studenější vodu. Pokud se toho lekne, mohou nastat problémy. Kvůli bezpečnosti je ideální, když lidé plavou podél břehu, ve skupině aspoň tří plavců a zodpovědné je i použití plavecké bojky,“ upozornil jeden z velitelů vodních záchranářů na přehradě Ondřej Brunn. Také on potvrdil na místní poměry kvalitní a poměrně průhlednou vodu.