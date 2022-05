Záběry pro silné povahy zveřejnili i na sociálních sítích. „Zvířata zde při vyhánění z transportních vozů do usmrcovací místnosti jatek musí ze strany zaměstnanců zakoušet sprosté nadávky a ponižování, surové kopání, bití a tahání za uši a ocasy. Zraněná prasata schopná jen pomalé chůze jsou bitím, taháním za uši a probíjením elektrickým pohaněčem nucena rychle vystupovat z vozu. Padají z rampy, nemohoucí jsou tahána lanem za nohu do jateční místnosti. Zraněná kráva je za nohu tahána navijákem do prostoru jatek,“ popsala Martina Žabenská členka spolku Zvířata nejíme.