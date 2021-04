„Lidé, co bydlí například na Koláčkově náměstí nebo Špitálské ulici, sjedou na I/50 u Penny. Následně zase do města najedou u Lidlu nebo po Bučovické. Obyvatelé, kteří bydlí v severní a východní části, se uzavírka dotkne velmi zřídka. Na výjezd z města jim doporučujeme sjezd na obchvat po Bučovické,“ sdělila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Řidiči jedoucí od nové kruhové křižovatky u prodejny Lidl se pak do centra dostanou uličkou u technických služeb a pečovatelského domu. „Toto je ale spíše neoficiální objížďka určená pro místní, protože ulice nejsou dostatečně široké na velký provoz,“ zdůraznila mluvčí města.

V těchto dnech řidiči ještě projedou i z Palackého náměstí směrem na ulici Boženy Němcové. Náměstí tedy stále není hermeticky uzavřené. Tuto uzavírku si ale již řídí samotní stavbaři, kteří v případě potřeby náměstí řidičům uzavřou.

Na kruhový objezd naváží dělníci také rekonstrukcí ulic. „V letošním roce se to týká ulic Boženy Němcové, Lidické, Slovákova a Československé armády. V příštím roce to bude zbytek průtahu. Oprav se tak dočká Špitálská, Kollárova a Bučovická,“ sdělila za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje Markéta Karbanová.

Dopad na obchodníky

Město místní seznamovalo s dopady akce už v předstihu. „Je potřeba to udělat, ale pro nás obchodníky na městě je to trochu nešťastně načasované. Mám obavy, že to bude mít dopad na naše už tak zasažené podnikání,“ komentoval například Aleš Drápal.

Obyvatelé Slavkova přijímali rozsáhlou informační kampaň. „Roznesli jsme letáky do tří set domů a na facebooku jsme oslovili třicet tisíc lidí. Rozeslali jsme navíc sms zprávy všem, kteří jsou v městském mobilním rozhlasu. Pravidelně také informujeme ve zpravodaji a na konci týdne vyjde vše podrobně v jeho nejnovějším vydání,“ vyjmenovala Slámová, s tím, že vše podstatné najdou zájemci na webu Slavkova.

Zmínila také výsledek jednání v závěru minulého týdne. Až do zahájení opravy Malinovského náměstí totiž zůstává zastávka autobusu na svém místě a je tedy umístěná stále naproti poliklinice. Jakmile se spustí stavba v této ulici, přesune se zastávka na Palackého náměstí naproti radnici.