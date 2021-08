První odrůda, z níž bude burčák ve sklepích vinařství kvasit, se jmenuje Augustovskij. „Jde o celkem raritní a jedinečnou odrůdu, kterou jsme si přivezli od přátel ze Slovenska, a o které se ví, že vyzrává jako úplně první. Dokonce dříve než Irsai Oliver nebo Muškát moravský. Byť její název odkazuje spíše na Rusko, jde o stolní odrůdu, jejíž původ je někde na slovensko-maďarských hranicích,“ popsal vinař David Šťastný.

Ze dvou řádků tři roky starého vinohradu v katastru Dolních Dunajovic bude podle odhadů patnáct až sedmnáct set litrů burčáku. „Předpokládáme, že se během víkendu vypije,“ usmíval se vinař.

Letošní první hrozny sbírali vinohradníci podle původních předpokladů až o čtrnáct dní dříve. „Překvapilo nás to. Čekali jsme, že úroda bude letos opožděná. Každopádně příroda je mocná čarodějka, kterou my neřídíme, a je dobře, že ji neřídíme. Posledních čtrnáct dní hrozny krásně dozrávaly,“ pochvaloval si Šťastný.

Podporují místní vinaře

Na první letošní burčák se těší také Františka Dúcká z Rakvic na Břeclavsku. „Burčák mám moc ráda a těším se, až si dáme. Vždycky podpoříme naše místní vinaře, nejlépe ještě přímo kluky od nás z ulice. Z jaké je odrůdy, je mi vlastně jedno. Ale nejraději mám Irsai Oliver," okomentovala.

Pokud počasí vydrží, letošní úroda hroznů by podle Šťastného nemusela být vůbec špatná. „Vypadá to dobře, ovšem takhle to asi do desátého srpna vypadalo i v roce 2014. Pak v kuse na třicet dní pršelo. A my jsme se jen dívali, jak nám hrozny hnijí před očima. Proto to nechci zakřiknout. Jsme tady sice více na kopci, a vinohrady máme na kamenitějších půdách, které vodu vsakují, ale když moc prší, nic moc dělat nemůžete. Snad jen posbírat dříve i za cenu nižších cukrů,“ poznamenal vinař.

Zmínil také, že letos měly keře révy na Břeclavsku srážek dostatek. „Někteří kolegové měli dokonce problém s houbovitými chorobami. Nám se to, naštěstí, vyhnulo. Násada je pěkná, budeme doufat, že na podzim už pršet nebude. Réva má kořeny dlouhé a do hloubky, umí si vodu natáhnout. Největším naším strašákem je totiž kombinace dešťů s vyššími teplotami v době takzvaného velkého finále. Deště nevadí do doby, než začnou bobule takzvaně zaměkávat,“ vysvětlil Šťastný s tím, že v příštím týdnu bude na řadě sběr odrůd Irsail Oliver a Muškát moravský.