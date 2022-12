Zmíněné spojení už od středy neplatí. Břeclavské zastupitelstvo totiž odsouhlasilo odebrání čestného občanství někdejšímu státníkovi a čelnímu představiteli totalitního režimu na našem území. „Když jsme letos chystali oslavy k výročí sto padesáti let od povýšení Břeclavi na město, zkoumala se také naše čestná občanství. Z nich vyplynulo, že Klement Gottwald je stále čestným občanem Břeclavi. Pro mě osobně je to naprosto nepřijatelné. Otevřeně říkám, že to byl zástupce zločineckého režimu se spoustou lidských obětí. S koaličními partnery jsme se proto dohodli o návrhu na odebrání tohoto čestného občanství,“ sdělil Deníku Rovnost břeclavský místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní Břeclav).

Dodal, že se jménem Klementa Gottwalda byl ve městě na jihu Moravy v minulosti spojený také megalomanský plán na výstavbu sídliště přímo v centru Břeclavi. „V archivu ty plány ještě jsou. Naštěstí zůstaly jen na papíře. Kvůli výstavbě sídliště měla jít v centru k zemi i synagoga,“ dodal Matuška.

Vyjádření předsedy Okresního výboru KSČM Břeclav Stanislava Šprtela se Deníku zatím nepodařilo získat.

Totalitní režim v Břeclavi ještě připomínají ulice a také most přes řeku Dyji pojmenované po ikoně komunistické propagandy, novináři a divadelnímu kritikovi Juliovi Fučíkovi. Jejich případné přejmenování však není podle Matušky zatím na pořadu dne. „S přejmenováním ulice by byla řada administrativních problémů. Lidé by si museli měnit osobní doklady. V tuto chvíli to není aktuální, lidé to zatím nevyžadují. Případné přejmenování mostu je také o diskuzi,“ poznamenal Matuška.

Čestné občanství někdejšímu prezidentovi Klementu Gottwaldovi zrušili před dvěma lety také v Novém Městě na Moravě. Aby zajistili důstojnější místo v seznamu tamních čestných občanů válečným hrdinům. „Nevedli jsme okolo toho žádnou politickou diskuzi, shodli se na tom všichni zastupitelé,“ prohlásil tehdy novoměstský starosta Michal Šmarda.

Podle něj ale rozhodně nešlo o žádné plané gesto. „Slavíme pětasedmdesáté výročí konce druhé světové války. A připomínáme si, že český národ proti nacismu bojoval. Tři lidé, kteří se zasloužili o to, že jsme se s nacismem vyrovnali se ctí, jsou čestnými občany Nového Města. Je to Ludvík Svoboda, Jiří Brady a Cyril Musil. Nebylo by fér, aby byli v soupisu čestných občanů s někým, kdo pro tuto zemi nic dobrého neudělal,“ okomentoval rozhodnutí novoměstských před časem Šmarda.