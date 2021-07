Jiřík Zapletal se narodil s nedovyvinutým uchem a zlomenou rukou. „Po sérii vyšetření, kdy jsme museli neustále pendlovat mezi nemocnicemi, jsme se dostali do brněnské Dětské nemocnice. Lékaři nám řekli, že se Jiřík s nádorem v ruce už narodil, proto ji měl zlomenou. Nádor v podstatě spolykal kost,“ vzpomíná maminka malého Jirky Hana Sedláková.

První rok léčby byl podle Sedlákové nejtěžší. „Mysleli jsme, že o něj přijdeme. Přijeli jsme na pár dní domů, malý dostal teploty a jeli jsme zpátky. Chemoterapie byla velice náročná. Jeho tělo tento typ léčby nezvládalo, proto nám lékaři doporučili tu biologickou. Naštěstí začala okamžitě zabírat,“ vypráví Jiříkova maminka.

Zatímco se léčba osmiletého Jirky vyvíjela dobře, čekal rodinu za několik měsíců další šok. Rakovinou onemocněla také jejich dcera Barborka. „Na konci první třídy ji začala hodně bolet hlava. Dnes má nádor vyoperovaný a rovnou se léčí biologickou léčbou. Nemusí tedy procházet stejnou hrůzou jako Jiřík,“ konstatuje maminka obou dětí.

Kompletně vyhráno však zatím nemá ani Barborka, ani Jiřík. Léčba sice funguje, cílem je však udržovat nádory v takové hladině, aby nebyly příliš rozsáhlé. „Vždycky se nějaké objeví. Snažíme se jim podávat čím dál méně léků, někdy ale začnou nádory trochu růst, a tak se zase léky přidávají. Najít balanc je těžké,“ míní tatínek Jiří Zapletal.

Pozdější následky

Na problematiku dětské onkologie se od středy snaží prostřednictvím Dnů dětské onkologie upozornit Nadační fond Krtek společně s lékaři brněnské Dětské nemocnice. Cílem je přiblížit lidem moderní léčebné postupy i úspěšnost léčby. „V srpnu najdou Brňané ve městě informační tabule, které vysvětlují, jak funguje právě personalizovaná léčba a jaké jsou pozdější následky nemoci,“ uvádí ředitelka Nadačního fondu Krtek Eva Kroupová.

V současné době se lékařům daří vyléčit téměř 90 procent onkologicky nemocných dětí. Všeobecné povědomí o problematice a včasná diagnóza je však podle onkologů to, co je pro úspěšné zvládnutí léčby rozhodující. „Díky velkému pokroku na poli molekulární biologie lépe rozumíme tomu, co se v nádorové buňce a v celém nádoru děje. Na základě toho jsme schopni citlivěji indikovat léčbu,“ poznamenává přednosta kliniky dětské onkologie Jaroslav Štěrba.

V následujících týdnech proto Brňané v ulicích potkají dobrovolníky se zlatými stužkami. Výtěžek z prodeje později věnují představitelům nadace. Čtyřtýdenní osvětový projekt vyvrcholí 21. srpna na brněnské hvězdárně, kde organizátoři pro návštěvníky připraví celodenní sérii odborných přednášek, rozhovorů nebo představení.