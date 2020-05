Brňané s artrózou kolen mohou vyhlížet lepší zítřky. Doktoři z Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity totiž jako první v České republice vyměnili pacientce s artrózou kolen oba klouby najednou.

Doktoři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako první v České republice vyměnili paciente s artrózou kolen oba klouby najednou. | Foto: FNUSA

„Vyžaduje to velmi sehraný operační tým. Operace je rovněž náročná z hlediska organizace, časové souslednosti operačního postupu, práce s přístroji a zavedení protézy,“ uvedl jeden z operatérů, přednosta ortopedické kliniky nemocnice Tomáš Tomáš. Pro pacienty to znamená kratší dobu rekonvalescence, neboť na druhou operaci by museli čekat půl roku.