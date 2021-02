Neznalým může místo na první pohled připadat pouze jako zastřešené stání pro auta, kterých tam zaparkuje zároveň sedm. Zařízení v sobě kombinuje fotovoltaickou elektrárnu se čtyřiapadesáti panely, bateriové úložiště a veřejnou rychlodobíjecí stanici schopnou dobít baterii vozu z nuly na osmdesát procent za půl hodiny. A to nejen v době slunečního svitu, protože úložiště vyrobenou energii uskladní i pro dny bez slunečních paprsků.

„Systém nastavíme tak, že pokud auto přijede, když svítí slunce, energie se dobije hlavně z fotovoltaiky. Bude-li zataženo a baterie bude plná, půjde energie z ní. Až v momentě, kdy se úložiště dostane na svou spodní hranici, začne se při nabíjení elektřina čerpat i ze sítě,“ popsal vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.on Energie Martin Klíma.

V ideálních podmínkách může fotovoltaická elektrárna u čerpací stanice Benzina Orlen poblíž Břeclavi vyrobit za rok okolo patnácti megawatthodin. Ještě letos tam má kvůli častému slunečnímu svitu přibýt další stanice. Jako nejslunečnější místo v zemi ukazují lokalitu statistiky.

Kolik vozů dokáže už vzniklá stanice dobít energií přímo z úložiště, není možné přesně určit. Záleží to hlavně na kapacitě jejich baterie, v úvahu se musí brát i to, nakolik je baterie nabitá. „Ze zkušeností víme, že většinou mají řidiči zhruba polovinu baterky. Dobijí ji do osmdesát procent a jedou dál. Když takto přijedou za sebou například tři auta, načerpaná energie může putovat čistě z úložiště. Po vyčerpání jeho zásoby se může elektřina jít přímo ze sítě,“ uvedl Klíma.