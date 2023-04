Zdokonalit se v řízení pod vedením zkušených instruktorů mohli v těchto dnech řidiči Zdravotnické záchranné služby.

Řidiči vozů jihomoravské záchranky se v těchto dnech zdokonalovali pod vedením instruktorů na letišti ve Vyškově. | Foto: ZZS JMK

„Řidič záchranky má za úkol dopravit posádku co nejdříve za pacientem, následně pomáhat lékaři či záchranáři s péčí o něj a pak rychle a bezpečně dopravit pacienta do nemocnice. Přitom v hustém provozu a často za ztížených podmínek, ať už jde o vliv počasí či četných uzavírek, to vůbec není jednoduché,“ upozornila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Proto se naši řidiči neustále zdokonalují v dovednostech a sbírají cenné zkušenosti. Podobné lekce pořádají opakovaně.