/FOTO, VIDEO/ Druhou lednovou sobotu se lidé v Modřicích u Brna setkali při posledním rozloučení s veteránem Vladimírem Hrozným. Ten byl posledním v Česku žijícím bojovníkem druhé světové války, který se jí aktivně zúčastnil od jejího začátku až do úplného konce. Poslední roky života trávil v Brně.

Podívejte se, jak vypadal pohřeb veterána druhé světové války Vladimíra Hrozného. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Zemřel ve věku sta let. „Jeho život by se mohl stát námětem pro napínavý historický film. Byl to odvážný člověk, trochu tvrdohlavý, neuznával autority, ale byl laskavý a štědrý. Byl to opravdový bojovník za spravedlnost,“ popisovala Vladimíra Hrozného jeho rodina.

Celým jménem Vladimír Stěpanovič Hrozný se narodil ve Vladivostoku. Dobrovolně vstoupil do Rudé armády ihned po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem.

Vždycky toužil být u letectva a svůj sen si splnil. Bohužel po těžkém zranění v roce 1944 už nemohl pokračovat a do konce války byl řidičem obrněného vozu.

Po válce v roce 1947 byl v Moskvě zadržen NKVD pro návštěvu velvyslanectví Spojených států a odeslán na Ukrajinu. Tam si ho převzala pohraniční stráž, absolvoval pak tříměsíční vyšetřování. Odsouzen byl nakonec na tři roky vězení za pokus o přechod hranic.

Při převozu do vězeni však utekl. V témže roce byl zadržen v Břeclavi tajnými pracovníky NKVD a odvlečen do Lvova. Zde byl odsouzen ke třinácti letům vězení a odeslán na severní Ural.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Až po smrti Stalina byl převeden do věznice v Moskvě a odsud repatriován do rukou SNB a přes středisko v Levoči odeslán do Českého Brodu. V tehdejším Československu se zamiloval a oženil.