Při podobných jednáních novináři zpravidla fotili příjezd delegací a závěrečný briefing. Podobně to mělo být i v horkém srpnovém dni v Brně. "Ptali jsme se, jestli bychom nemohli něco vyfotit i uvnitř, ale byl tam zmatek, nebylo jasné, kdo by o tom měl vlastně rozhodovat - a v podstatě ani neměli zájem," řekl brněnský fotoreportér tehdejší Československé tiskové kanceláře Igor Zehl.

Hledal proto místo, odkud by mohl vzniknout lepší záběr. Při obhlídce plotu vily z Černopolní ulice spatřil Klause s Mečiarem, kteří vyšli pod strom v zahradě, byli však dost daleko, a tak použil teleobjektiv a poté ještě musel z fotky udělat výřez. "Vylezl jsem na podezdívku plotu, protože jsem nechtěl fotit přes pletivo. I na dálku bylo vidět, že to není nějaké tvrdé jednání, spíš to působilo jako volnější, přátelská komunikace," popsal Zehl.

Nedávno se na místo vrátil a zjistil, že stejný záběr by už z ulice pořídit nemohl. "Je to tam hustě zarostlé, zelená stěna," řekl Zehl.

Havel odstoupil z funkce prezidenta a rozpad Československa už nešlo zastavit

Na místě byl také další agenturní fotograf, Slovák Peter Brenkus. Fotil ze sousedního domu, v pozdějších rozhovorech pro slovenská média vzpomínal na balkon plný květin, který využil jako ideální pozorovatelnu. Politici o něm nevěděli. Spotřeboval všechny filmy, které měl s sebou, pak je odjel vyvolat do Bratislavy. Zvláště si prý cení fotky, kde Klaus ukazuje na Mečiara prstem. Aby vznikla, potřeboval podle svých slov patřičnou dávku nadšení i trochu štěstí. Jeho vzpomínky zachytila Česká televize.

V médiích se při výročích pravidelně objevují také fotografie Jefa Kratochvila, uznávaného divadelního fotografa, které vznikly v podstatě náhodou. "Prostě jsem šel kolem a přes plot politiky zahlédl, tak jsem je párkrát vyfotil. Shodou okolností jsem měl na foťáku nasazený dlouhý objektiv, bez kterého by to nešlo," vzpomínal Kratochvil před časem pro Brněnský deník Rovnost. Zemřel v roce 2018.

O Kratochvilových fotkách se traduje i napínavá historika - prý se skrýval v křoví, kde jej našli bodyguardi. Kratochvil sám to ale vyvrátil jako pozdější smyšlenku. Nikdy prý nebyl paparazzi a podobné metody nepoužíval. Tehdy ani nebyl zaměstnaný v médiích a fotky zveřejnil až později jako symbol důležitého dějinného okamžiku.

Klaus a Mečiar jako lídři ODS a HZDS vyhráli volby v roce 1992. Po jednání ve vile Tugendhat 26. srpna 1992 těsně před půlnocí novinářům oznámili, že československý stát bude od 1. ledna 1993 minulostí.

Letos v červnu se Klaus a Mečiar ve vile potkali znovu, a to kvůli televiznímu rozhovoru. "Tady se nerozhodlo rozdělení státu. Tady se rozhodlo o tom, aby rozdělení bylo kamarádské, spravedlivé pro všechny bez jakýchkoliv konfliktů," řekl Klaus. Také letošní schůzku někdejších vrcholných politiků dokumentoval fotograf Zehl.