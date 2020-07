„Žena očekávala, že se manžel večer vrátí domů, ale nestalo se tak. Obvolala proto nejbližší rodinu a protože měla doma malé děti, požádala kamarády, aby prošli obvyklá místa,“ popisovala vyškovská policejní mluvčí Alice Musilová.

Protože se muže nalézt nepovedlo, zavolala polici. „Vyjeli jsme na místo a propátrali okolí. Spolupracovali jsme i se starostou obce. Zároveň kolegové z operačního střediska prověřovali, zda muže neodvezli záchranáři. Muž nechal auto i motorky doma, mobilní telefon u sebe také neměl,“ pokračovala mluvčí.

Z Brna přijela speciální zásahová jednotka a psovod. Pátrací akce se rozjela v noci. „Znovu jsme s časovým odstupem prověřili, zda muž neleží v některé nemocnici, a to i v okolních krajích. Z poznatků, které jsme měli, vyplývalo, že by mohl být opilý. Velící důstojník si proto vyžádal do akce vrtulník letecké služby s termovizí,“ řekla Musilová.

Pátrací akce se účastnilo více než čtyřicet policistů. „Prověřili nejen bydliště muže, ale i okolní polnosti, sousední vesnice, místo předešlého bydliště pohřešovaného i město Vyškov, kde s námi aktivně spolupracovala vyškovská městská policie,“ sdělila mluvčí.

Pátrací akce skončila po několika hodinách bez výsledku. „Asi v šest hodin v pátek ráno volala na tísňovou linku policie manželka pohřešovaného muže. Manžel se objevil krátce doma, nekomunikoval s ní, na dotazy neodpovídal a odešel. Přivolaná hlídka vyškovských policistů proto ihned vyjela do obce a po chvíli muže nalezla v jedné z částí rozlehlé zemědělské usedlosti, která již byla v noci pečlivě propátraná. Policisté přivolali lékaře k posouzení mužova zdravotního stavu. Ten neshledal nutnost muže hospitalizovat a ponechal jej v domácí péči,“ uzavřela Musilová.