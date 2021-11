Mezi juniory zvítězila studentka brněnské střední školy Charbulova Kateřina Albrechtová, mezi profesionály Natálie Bordácsová z JustWINE Brno.

Klání zaměřené na vína z Moravy a Čech se konalo o uplynulém víkendu v Louckém klášteře ve Znojmě. „Cílem je vzbudit v účastnících zájem o kvalitní tuzemská vína, představit odrůdovou různorodost našich vín a seznámit soutěžící s novinkami ve vinařství a vinohradnictví České republiky,“ nastínil viceprezident Asociace sommeliérů Ivo Polák.

Novinkou byla virtuální restaurace v kategorii Profesionál. „Soutěžící pracovali na třech stolech a v sedmnácti minutách měli naservírovat na jednom stole šumivé víno, na druhém červené a na třetím bílé víno. Hosté přišli současně,“ přiblížil ředitel soutěže František Koudela.

Kategorie Junior do jednadvaceti let je určená studentům a absolventům škol se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus i pracujícím v gastronomii, vinařství a obchodu s vínem. V kategorii Profesionál od jednadvaceti let mohou soutěžit sommelieři, kteří se profesi věnují aktivně. Akce je otevřená soutěžícím z České republiky, ze Slovenska či Rakouska.

Finalisté jednotlivých kategorií:



Profesionálové:



1. místo Natálie Bordácsová, JustWINE Brno

2. místo Martin Parýzek, Advivum

3. místo Pavol Velič, WineShop



Junioři:



1. místo Kateřina Albrechtová, Střední škola Brno, Charbulova

2. místo Veronika Kolegarová, Střední škola Brno, Charbulova

3. místo Petra Vejšická, Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram