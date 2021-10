Pravdou je, že bezinfečnost doposud hosté zpravidla nemuseli dokazovat. Kontroly hygieniků nemohly provozy ani zdaleka dostatečně pokrýt. Změny mohou být také účinným prostředkem, jak dotlačit další váhající k očkování. Dle čísel totiž mezi nově nakaženými převažují pochopitelně právě lidé bez vakcíny. Na druhou stranu je otázkou, jak se zákazníci restaurací budou ve finále chovat a reagovat.

Už nyní se na jihu Moravy ozývají jejich hlasy, podle kterých si návštěvu raději rozmyslí. Platit za testy kvůli této možnosti nechtějí, ale neláká je ani očkování. To je totiž formálně dobrovolné, fakticky ale stát hledá jen další možnosti, aby k němu váhavce i proti jejich vůli dotlačil. Odpovědí může být podřízení se novým podmínkám, ale také o to větší zatvrzení. Pro majitele hospod i restaurací to znamená ale jen další riziko výpadku příjmů.

To vše nastává po dlouhodobém uzavření, kdy se stále ještě z období tvrdých omezení plně nezahojili. Jsou tak obětí experimentu, na který v každém případě doplatí jen oni sami. Rozčílení mnohých z nich je tak pochopitelné, i když nemají na výběr.